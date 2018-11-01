陸長江源生態良好 一級保育動物黑頸鶴數穩定成長

2018年11月01日 09:18 旺報 孫曜樟

大陸科研人員在位於長江源頭地區的青海省玉樹藏族自治州嘉塘草原、隆寶國家級自然保護區等地監測發現，隨著當生態獲得良好保護，近年來在這一區域棲息的國家一級保護動物「黑頸鶴」族群數量已穩定超過180隻。

黑頸鶴是中國國家一級保護動物，全球預估現存數量10200隻。該物種棲息在海拔2500公尺至5000公尺的草甸、沼澤、湖泊等地帶，族群主要分佈在大陸青海、西藏等地，是世界上為數不多生長、繁衍在高原的鶴類，也是全球最善於高空飛行的鳥類之一。

最近兩年，科研人員在位於長江源頭地區的嘉塘草原、隆寶國家級自然保護區等地，選取110平方公里黑頸鶴分佈密度較高的區域進行監測，結果顯示在該地區長期生活的黑頸鶴數量已穩定超過180隻，其中16對黑頸鶴處於可繁殖的青壯年期，平均每對每年產卵2枚。

長期在三江源地區進行野外調研的北京山水自然保護中心工作人員韓雪松說，黑頸鶴幼鶴每年5月前後在青藏高原等地孵化破殼，10月底成年鶴攜幼鶴飛往較溫暖的西藏南部、雲南等地越冬。根據現有物種分佈密度保守估計，長江、黃河、瀾滄江三江源頭地區黑頸鶴數量超1500隻。

北京大學自然保護和社會發展研究中心工作人員表示，在全球氣候暖濕化的大背景下，黑頸鶴族群有所恢復，但也面臨著隱憂。短期來看，適合該物種棲息的濕地等生態系統面積正在擴大。但長期來看，青藏高原或將迎來逐步加劇的降雨季節性不均，可能造成黑頸鶴產卵孵化推遲、巢穴被淹等狀況，影響種群繁衍穩定。

(旺報 )