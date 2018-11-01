高雄》陳其邁坦承北漂是事實 但仍有信心勝選

2018年11月01日 09:23 中時 楊孟立

高雄市長選舉之爭白熱化，民進黨籍候選人陳其邁今天在廣播節目專訪上坦承，對手韓國瑜主打的「北漂」是存在的事實，不過民進黨在進行黨內初選的時候就已經辯論過，我們都是在談產業經濟的問題。

陳其邁表示，民進黨內初選之時，他曾經講過在高雄火車站遇到一位北漂青年想回家的故事，當時趙天麟也跟他辯論產業經濟的問題。主持人質疑韓國瑜的「北漂」打法是否抄襲？陳其邁說，「這不是抄，這是存在的事實。」不過南漂也很多，這幾年將近一百萬人離開台北市，這是台灣人口移動的情況。

主持人詢問這次選舉是否一開始冷處理？又是什麼時候察覺情況不對？陳其邁回應，從準備選舉每一天都非常認真，整合跟組織的工作一直在做；七月看到韓國於的網軍流量、散播內容與媒體轉貼的頻率，這都是一系列的操作。「選舉一開始藍營支持度比較高，現在開始綠營也關注，支持者投票高的話對我們比較有利，對勝選還是有信心。」

對於韓國瑜近來引起爭議的「陪睡說」，陳其邁指出，這只是一種話術，代表他對於招商不了解，照他的邏輯，「交通改善、空氣改善，我也陪睡啊！」選民關心的是你要怎麼招商？另一方面「陪睡說」引起女性的不舒服，韓國瑜卻說只是開玩笑不以為意，這需要上性平課。

主持人又問，鳳凰衛視、中央電視台都在報導韓國瑜，看來他是中國大陸支持的人選，你們會打台灣意識形態牌嗎？對此，陳其邁斬釘截鐵表示，當然不會這樣講，這是市長選舉，但這場選舉是一場公平公正的選舉，希望高雄市民能做出獨立判斷。

陳其邁進一步指出，現在很多電視台都在邀請辯論，「我們希望多辯幾場，我們把政策講清楚，我會問他摩鐵摩天輪的詳細計畫是什麼？高雄市人口增加到500萬要怎麼做？統獨都不能遊行的想法是什麼？」陳其邁說，他講橋頭科學園區大家可能覺得無趣，但做法是有效的，韓國瑜講的話雖然有趣，但可行性並不高。

(中時 )