甜點界魔術師！跟隨Sébastien走入甜點奇幻泡泡世界

2018年11月01日 09:31 中時 徐力剛

招牌甜點「Ispahan伊斯法罕」帶有濃郁玫瑰香氣，深受女性粉絲喜愛，售價葡幣98元＋10％／份。（徐力剛攝）

「Pierre Hermé Signatures」內含多種類經典品項，適合首次品嘗饕客，售價葡幣208元＋10％／份。（徐力剛攝）

摩珀斯酒店限定款「Morpheus Gold – Plaisir Sucré」（右上），以特殊幾何圖形為靈感設計，售價葡幣158元＋10％／份。（徐力剛攝）

主廚最愛「Tarte Infiniment Vanille 香草塔」多層次風味令人吮指回味，售價葡幣98元＋10％／份。（徐力剛攝）

艾爾曼尚廊行政總廚Sébastien擁有豐富甜點製作經驗，可謂甜點界泰斗。（徐力剛攝）

特調酒款「Satine」風味清爽自然，適合搭配甜點享用，售價葡幣108元＋10％／杯。（徐力剛攝）

調酒「Ispahan」香氣濃郁，酸中帶甜滋味令人難忘，售價葡幣108元＋10％／杯。（徐力剛攝）

還記得初次品嘗甜點時心中那份悸動？酥脆外皮與軟嫩內餡在口中化開，尾韻微微酸度刺激著味蕾，彷彿初戀滋味，這是許多人對Pierre Hermé 馬卡龍（羅勒柑橘）的第一印象。

今年新開幕的「艾爾曼尚廊/Pierre Hermé Lounge」坐落摩珀斯酒店大廳，由現代甜點之王 Pierre Hermé 親傳弟子 Sébastien 領軍，帶給甜點愛好者舌尖上的感動。以白色的大理石建構的艾爾曼尚廊，特殊鳥巢外型由已故建築師札哈·哈蒂設計，簍空幾何圖形增加視覺延伸感，清晨暖暖陽光傾瀉而下，開啟旅人美好一天。

艾爾曼尚廊延續 Maison Pierre Hermé Paris 純正血統，秉持原始食譜及原料製作，僅改變少數甜點外觀，目前店內甜點款式與巴黎相似度高達80%。出生甜點世家的艾爾曼尚廊行政總廚Sébastien，對甜點自有一套哲學，他認為，「口感」與「溫度」是決定甜點美味關鍵，再加上對特殊事物的「記憶」，方能孕育完美甜點。

對於首次來到艾爾曼尚廊作客的朋友，Sébastien推薦必嚐甜點「Pierre Hermé Signatures」，小巧份量可同時品嘗7款經典品項，每日限量供應，包括Plaisir sucré 脆脆榛子蛋糕、Tarte infiniment citron 檸檬塔、Montebello 蒙特貝羅、Tarte Infiniment Vanille 香草塔、Tarte Morpheus 摩珀斯塔、Ispahan 伊斯法罕及Tarte infiniment café 咖啡塔。喜愛與消費者互動的主廚，為酒店特別推出「Morpheus Gold – Plaisir Sucré」，以榛子、焦糖霜淇淋為基底，加入焦糖堅果、芒果塊和日本柑橘醬點綴，最後鋪上特製金色巧克力，靈感取自酒店經典幾何圖形，食用前先以小木槌敲碎巧克力，多層次口感讓人驚艷。

許多西方甜點主廚初訪亞洲，常發現亞洲人較「不嗜甜」特性，Sébastien分享小訣竅，每個人對甜度感覺都不同，可藉由添加「佐料」和控制食材「溫度」，改變味覺的適應性;例如製作甜點時，維持原始食譜和糖分，多加入檸檬、萊姆等酸性水果調和，或透過掌握冰淇淋融化程度，確保甜度呈現。

店內招牌「Ispahan伊斯法罕」為大型馬卡龍蛋糕，內餡夾入新鮮覆盆子、荔枝和玫瑰奶油，覆盆子特有莓果酸度充斥口中，玫瑰鮮奶油滑過舌尖，甜而不膩口，粉紅色外型深受女性族群喜愛。「Tarte Infiniment Vanille 香草塔」表面光滑如鏡，混合大溪地、印尼及馬達加斯加3種香草製作，香草風味慕斯在口中化開，甜而不膩口。

大啖各式甜點後，這時來杯飲品舒緩味蕾，細細感受美好滋味繚繞舌尖快感。特調「Satine」選用香檳為基酒，加入百香果汁、柳丁汁、氣泡水，最後以糖漬柳橙點綴，初嚐風味輕盈明亮，帶有些許沙口感，尾韻帶有柑橘芬芳香氣;另款飲品「Ispahan」混搭荔枝覆盆子玫瑰紅茶、香檳及檸檬水，佐以覆盆子果肉與玫瑰糖漿提出風味。

創作細緻甜點是門藝術，而「品質穩定」更是長治久安之道。Sébastien表示，甜點就像顆大泡泡，每個成品都是團隊合作的結晶，若其中一環出現錯誤，泡泡就會崩壞破裂，所以甜點主廚不僅需要做好廚師本分，更重要是對團隊夥伴的「傳承」，能夠給予大家信心與鼓勵，才能成就真正完美甜點。

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(中時 )