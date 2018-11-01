MLB》世界大賽英雄普萊斯不脫逃 宣布續留紅襪

2018年11月01日 09:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

賽揚獎左投普萊斯（David Price）在2015年底與紅襪簽下7年合約，美國時間周三子夜是他可以執行合約中「脫逃條款」的期限，不過這位替紅襪在世界大賽拿下兩勝的奪冠英雄完全沒有考慮，決定繼續留在波士頓。

「是的，我選擇留下來，我哪也不去！」普萊斯說：「我想要在這裡奪冠，今年我們做到了，而我還想再做一次。其實就我的部分完全沒考慮過（離開），在這裡奪冠是非常特別的。」

其實普萊斯來到紅襪的這3季並非一帆風順，尤其是「季後賽一條蟲」的罵名，’讓他與球迷、媒體的關係似乎有些緊張。但普萊斯從未暗示過自己想要離隊，如今則是程序上正式拍板定案。

「我和球迷之間從來沒有問題，是跟你們（媒體）有問題，」普萊斯說：「就是這樣，球迷其實是非常支持我的！」

普萊斯今年一掃季後賽一條蟲的罵名，他只休息3天就掛帥主投美聯冠軍賽第5戰，帶領紅襪殺入世界大賽，也中止個人季後賽生涯連11場先發不勝紀錄。世界大賽他更是忙碌，在第2、5戰都拿下勝投，第3戰還曾經出馬中繼。

儘管世界大賽MVP被敲出3轟的皮爾斯（Steve Pearce）抱走，普萊斯的功勞仍不容抹煞，紅襪老闆亨利（John Henry）就說，普萊斯應該並列MVP，「如果沒有他，我無法想像我們今年如何奪冠，他能留下是非常棒的消息。」

(中時電子報)