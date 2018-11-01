高雄》陳其邁要求韓國瑜「盡快決定辯論時間」

2018年11月01日 09:39 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁1日上午接受廣播節目「寇寇早餐」專訪，主持人周玉蔻問他如果落選，是否會變成民進黨的罪人？陳其邁表示，高雄選舉是藍綠對決，隨選舉熱度提升，綠營支持者也開始回籠，他也一改外界對他拖延辯論的印象，反而要求韓國瑜盡快做決定何時辯論，他說，他希望能夠多辯幾場，「我們非常有信心會勝選！」

陳其邁說，對手韓國瑜講話摸不著邊際，包括摩鐵摩天輪、賭場、太平島挖石油等政策大家聽了覺得好笑，加上境外網軍、部分媒體配合操作，「有點像網路上的病毒傳播」，系統性傳播造成高熱度，七月的時候就發現對手網路聲量確實有上來。

但他強調，熱度增加對綠營相對有利，過去比較擔心改革過程中大家對民進黨有些意見，但現在走基層發現支持者也開始關心選舉，投票意願變高，如今不管是網路上、後援會組織，都能看到民進黨支持者主動拉票、固票。

主持人周玉蔻尖銳提問，說有些人說陳其邁一開始低估對手、躺著選，如今選情陷入五五波，萬一輸掉高雄，是否擔心成為民進黨的罪人？陳其邁強調他長期深耕基層，對勝選有信心，花媽也看好他的選情，如今與菊系人馬在組織、文宣、競選工作準備方面均密切結合，有信心打贏這場選舉。

陳其邁一改選舉以來冷處理的調性，重炮回擊對手政見，質疑韓國瑜說高雄人口10年後要增加到500萬，等於增加80％，「可能要破世界紀錄」；講招商要陪睡，「我覺得他應該去上性平課」；不准意識形態遊行，「站在反民主、反改革這邊，這是韓主委的信仰，但台灣與過去的時代已經不同了」。

不過，周玉蔻反問陳其邁，選戰最後會打意識形態牌、訴諸台灣主權做殊死戰嗎？他一開始沒有正面回應，只說希望高雄經濟蓬勃發展，市民享有高度自由表達的權利，但也提及這場選舉關係台灣未來發展、中國大陸也很關注；周玉蔻再三追問下，他才表示不會打意識形態牌，這是單純的市長選舉，但也強調希望是場公平公正的選舉，讓台灣人、高雄市民做出判斷，選一個對台灣、高雄未來發展較好的候選人。

陳其邁更一改外界對他拖延辯論的印象，反而要求韓國瑜盡快做決定何時辯論，他說，現在包括三立、年代等電視台都有提出邀請，他希望能夠多辯幾場，「希望韓主委儘速安排」，屆時他會問韓國瑜摩鐵摩天輪的詳細計畫、人口如何增加80％、集會遊行法這些議題，大家都很好奇。

外傳民進黨內派系對高雄市議長有不同支持人選，陳其邁表示，派系有不同支持人選相當正常，選後會經由黨團民主機制決定，他只能說現任議長康裕成表現非常好，與過去國民黨的許崑源截然不同，現階段是要團結打贏市長選戰、議會過半。

(中時 )