新客機起飛 航迷超興奮!11月台灣天空驚艷787

2018年11月01日 09:48 中時電子報 戴安瑋

11月，台灣的天空，很787。今天第一架國籍的787-9客機，將披上長榮航空的外衣飛往香港；中斷超過12年的紐西蘭航空，也將在今天出動787-9客機，復航桃園—奧克蘭航線；明年才會投入台灣市場的新加坡航空，則於今起在台北信義計畫區展示787-10客艙，讓民眾提早體驗。

民航局表示，今年最大的盛事，也是航空迷引頸企盼的，就是11月787接連來台，除了原本就由787客機執飛的日本航空，長榮、紐西蘭航空與新加坡航空，也都投入最新的787客機經營市場。

該局說，航空業本週日起進入「冬季班表」，和往年最大的差異，就是787客機加入了近年日益蓬勃的台灣市場。紐西蘭與新加坡均為政府新南向政策重點國家，兩國民航業者以最新型客機投入市場，顯示台灣航空市場近年的發展，正持續吸引國際民航業者目光。

該局指出，和往年相較，新南向政策確實為我國空運市場帶來成長新的動能。今年1至8月，飛航新南向國家的平均每週班次數及累計載客數，較去年同期分別成長11%及13%，遠高於整體運量的成長幅度。

進入冬季班表後，台灣民航市場熱絡程度絲毫未減，首度來台的日本星悅航空本週已開航桃園至北九州、名古屋航線，國籍華航的桃園—重慶航線也在昨天開航。

除紐航與新航，泰國亞洲、汶萊皇家航空等新進業者也競相來台開闢往返新南向國家定期航線，總計至明年3月底冬季班表結束前，今年冬季班表共有11家國籍或外籍民航業者新闢或復航13條航線，其中7條屬新南向國家航線。

為促進台灣空運市場發展，帶動觀光產業，民航局表示，政府各部門間協調合作，包括提供外客免簽措施及觀光局集中資源推動行銷、持續拓展航權並擴大降落費優惠措施、鼓勵低成本航空持續來台開拓市場、國籍航空經營東南亞中轉市場有成等多項正面因素，都有助於整體運量提升。

(中時電子報)