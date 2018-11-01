高雄》網友灌爆57萬留言 邱議瑩自比小龍女笑稱自己也是網紅

民進黨立委邱議瑩（中時資料照／姚志平攝）

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中時電子報
民進黨立委邱議瑩自比像金庸筆下的小龍女。最近她因抹黑韓國瑜「陪睡說」又不認錯，大批網友留言灌爆她粉絲頁截自今早已達57萬多則留言。(邱議瑩臉書)

武俠小說泰斗金庸病逝，民進黨立委邱議瑩自比像金庸筆下的小龍女。最近她因抹黑韓國瑜「陪睡說」又不認錯，大批網友留言灌爆她粉絲頁截自今早已達57萬多則留言。邱議瑩自嘲表示，「我覺得我現在也是網紅啊」、「 應該會超越館長他們吧」。

武俠小說作家金庸病逝，媒體問韓國瑜自比哪位金庸筆下人物，韓自比令狐沖，邱議瑩則笑稱，「我應該是像小龍女吧，我比較喜歡小龍女耶」。對於憤怒的網友在她臉書持續灌爆留言，邱議瑩則說「我覺得我現在也是網紅啊」、「 應該會超越館長他們吧」。

由於邱議瑩不肯為了抹黑韓國瑜政見的「陪睡說」道歉，網友持續在她粉絲頁留言，截自今早已達57萬多則留言，網友們努力朝78萬及87萬邁進。

網友說「大言不慚自己是網紅，應該是網轟才對！說自己是小龍女，應該是（聾女）」、「 道歉很難嗎？」、「你說你是小龍女 那我可不可以說我是金城武呢 」、「小聾女，別裝死」、「 惡行不知節制，為所欲為 ，被網轟還自以為網紅」、「 小編加油！刪我刪我～」、「民進黨的臉皮厚到這種境界。」

(中時電子報)

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