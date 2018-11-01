為讓普悠瑪罹難女兒圓夢 父代註冊成「國中生」

在普悠瑪事故中罹難的姜翁曼文（圖），事發前有一遺願想「當個國中生」，其父昨已註冊完成愛女心願。（中央社）

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中時電子報

普悠瑪事故中罹難的卑南國中女學生姜翁曼文很開心成為國中生，不過她一直未註冊。父親趕在註冊截止最後一天幫她註冊，完成女兒最後遺願「當個國中生」。

卑南國中26位師生前往韓國交流，回程搭上發生事故的普悠瑪列車，其中2位老師、3位學生不幸罹難，造成卑南國中師生無法撫平的傷痛。卑南國中學生今天在靈堂前獻唱「你鼓舞我」詩歌，表達永遠的懷念。

罹難的女學生姜翁曼文是卑南國中新鮮人，父親至今還是無法接受女兒已經離開他的事實，這幾天都在靈堂前陪伴女兒，他想到女兒還有一個遺願未完成，「當個國中生」。

姜翁曼文的父親說，女兒出國前在他的門前貼了一張紙，原來是學校的註冊單，他一忙就忘了，昨天看到繳費最後一天是10月31日，他趕在昨天下班前到郵局繳費，今天公祭前將收據送到學校，完成女兒最後遺願。

他說，女兒很開心當個國中生，因為學費單影印錯誤，因此一直未註冊，還好趕上最後一天完成註冊，希望女兒能開心的走。

姜翁曼文的父親說，女兒才華洋溢，這次報名參加韓國交流團，必須要用英文自我介紹，還要有才藝表演，女兒鋼琴和長笛都很棒，因此才能脫穎而出獲選出國。

姜翁曼文家經營便當店，她才國一身高即超過160公分，在便當店出入的顧客們時常打趣要她去選美。

(中時電子報)

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