富察皇后駕到！秦嵐抵台這些貼心動作暖炸了

秦嵐清晨抵台。（八大）

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秦嵐清晨抵台。（八大）
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富察皇后駕到！清宮劇《延禧攻略》風靡兩岸三地，創造超過183億點擊量，「傅瓔CP」許凱、吳謹言昨天中午抵台展開宣傳行程，「富察皇后」秦嵐1日清晨也搭乘長榮航空班機從洛杉磯抵達桃園機場。戴著墨鏡、不見疲態的她，見到約60名接機粉絲時，開心比出愛心手勢，並親切走向粉絲握手及接下花束，還心疼對粉絲說：「你們一定很早起吧，辛苦了！」親和度百分百。

過程中有粉絲不小心摔倒，秦嵐心急地請大家小心，還一度想上前攙扶，保鑣則持續開道將秦嵐送往保姆車，她則頻頻向粉絲揮手道別才上車離去。

謙和有禮的她受訪時，先向台灣粉絲致歉，強調自己剛從美國飛了十幾個小時，所以戴了墨鏡非常不好意思。她也說真的完全沒想到《延禧攻略》這麼受歡迎，真的很感謝、很感恩。僅旋風訪台一天的秦嵐說，這次停留的時間很有限，本來在美國拍戲，特別向劇組請假趕來台灣工作，但只能短暫停留一天，明天清晨就要回大陸了。她說真的很想多待幾天，平常有很多台灣好友會炫耀台灣美食，上次來台沒機會多吃一點，期待今晚工作結束後能去夜市吃東西。

(中時 )

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