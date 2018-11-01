林地養蜂創造三贏 台大實驗林赴蓮華池取經觀摩

2018年11月01日 10:39 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

蓮華池研究中心之「林地養蜂」試驗已進行4年，成果很受肯定。（沈揮勝攝）

「林地養蜂」之試驗場區。（沈揮勝攝）

試驗場區周邊林木蓊鬱。（沈揮勝攝）

合作試驗之魚池鄉「蜂神」養蜂業者王智聰（右）為台大實驗林管處人員作解說。（沈揮勝攝）

推展林下經濟，農委會林業試驗所蓮華池研究中心自2014年起與養蜂戶合作，試驗在林地放置蜂箱採蜜，成果豐碩。國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲，昨（31日）天下午率學者與行政團隊20多人前往觀摩，擬推廣到所屬林區、承租林農。

行政院農委會在3年前建立作業技術體系，整合林務局、林試所、水保局、農糧署、農改場、農試所及特生中心成立林下經濟推動小組；其中，蓮華池研究中心天然環境優異，早在林下經濟成為政策之前，即已提早著手混農林業前置作業。

包括林地養蜂、前瞻性地預作油茶產業推廣與品系篩選，建立油茶種原基地及油茶經營管理示範區，已有效篩選出142種產量高、果實性狀佳及油品成分佳之苗木6萬餘株，為將來檳榔轉作及食油安全扎下根基。

其中林地養蜂成果最具體！蓮華池天然林與次生林，樹種豐富多元，花期各不相同，蜂群採蜜在不同季節有不同風味，還提升林木授粉與結果率。

合作試驗之魚池鄉「蜂神」養蜂業者王智聰現身說法，指林地養蜂沒有農藥殘毒或芬普尼問題，1只蜂箱年產蜂蜜40至60公斤，與一般農地產量相當，且因蜜源豐富多元，經濟、生態及食安方面足以創造3贏，前景看好。

蓮華池研究中心主任許原瑞指出，目前進行中的試驗，來包括利用已劣化之人工林疏伐進行混合林、複層林及混農林業之經營模式，營造健康森林，栽種台灣山茶及咖啡等作物，搭配山胡椒（馬告）、金線蓮、櫻石斛等物種，此時已進入作物存活率監測階段。

(中時 )