一夜雙響炮！抓到了 嘉義縣市議員樁腳各以500、1000元賄選

嘉義檢警查獲有縣、市議員的樁腳以現金買票，圖為示意圖。（廖素慧翻攝）

友善列印
中時

嘉義檢警調查賄一夜雙響炮，昨天查獲嘉義市東區某議員候選人樁腳涉嫌以1000元1票賄選，警調帶回19人，今天凌晨聲押陳姓大樁腳；嘉義縣第2選區某議員候選人樁腳涉嫌以500元1票賄選，警調帶回9人，聲押阮姓樁腳獲准。

嘉義地檢署檢察官陳美君於10月31日，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、嘉義市刑大、嘉義警二分局持搜索票，到嘉義市東區某社區大樓搜索6處所，傳喚包括社區主委陳姓樁腳及其下線4名樁腳共19名涉案人連夜調查。

檢警調查，陳姓主委於9月間分別交付賄款給趙姓、官姓、黃姓、陳姓樁腳等4人，4名樁腳即以每票1000元向社區大樓的選民買票，要求選民投票支持嘉義市某市議員候選人，涉嫌違反選罷法。

檢方複訊後認為陳姓主委涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另外下線的陳姓樁腳雖涉有重嫌，但無羈押必要，以2萬元交保，其餘3名樁腳及相關選民均飭回。

檢察官葉美菁於10月31日指揮嘉義縣民雄分局、縣刑大及嘉義縣調查站，查獲阮姓樁腳為嘉義縣第2選區某縣議員候選人現金買票，帶回包括阮姓樁腳及8名選民。

經調查，阮姓樁腳於10月間，以1票500元向熟識的選民買票，要求選民投票支持嘉義縣第2選區某縣議員候選人，涉嫌違反選罷法。

檢方認為阮姓樁腳涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘人飭回。

(中時 )

為讓普悠瑪罹難女兒圓夢 父代註… 格鬥選手李俊翰痛失愛犬 綜合格…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。