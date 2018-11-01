一夜雙響炮！抓到了 嘉義縣市議員樁腳各以500、1000元賄選

2018年11月01日 10:05 中時 廖素慧

嘉義檢警調查賄一夜雙響炮，昨天查獲嘉義市東區某議員候選人樁腳涉嫌以1000元1票賄選，警調帶回19人，今天凌晨聲押陳姓大樁腳；嘉義縣第2選區某議員候選人樁腳涉嫌以500元1票賄選，警調帶回9人，聲押阮姓樁腳獲准。

嘉義地檢署檢察官陳美君於10月31日，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、嘉義市刑大、嘉義警二分局持搜索票，到嘉義市東區某社區大樓搜索6處所，傳喚包括社區主委陳姓樁腳及其下線4名樁腳共19名涉案人連夜調查。

檢警調查，陳姓主委於9月間分別交付賄款給趙姓、官姓、黃姓、陳姓樁腳等4人，4名樁腳即以每票1000元向社區大樓的選民買票，要求選民投票支持嘉義市某市議員候選人，涉嫌違反選罷法。

檢方複訊後認為陳姓主委涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另外下線的陳姓樁腳雖涉有重嫌，但無羈押必要，以2萬元交保，其餘3名樁腳及相關選民均飭回。

檢察官葉美菁於10月31日指揮嘉義縣民雄分局、縣刑大及嘉義縣調查站，查獲阮姓樁腳為嘉義縣第2選區某縣議員候選人現金買票，帶回包括阮姓樁腳及8名選民。

經調查，阮姓樁腳於10月間，以1票500元向熟識的選民買票，要求選民投票支持嘉義縣第2選區某縣議員候選人，涉嫌違反選罷法。

檢方認為阮姓樁腳涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘人飭回。

(中時 )