格鬥選手李俊翰痛失愛犬 綜合格鬥協會10萬元緝凶

2018年11月01日 10:45 中時 張立勳

北市內湖樂活公園短短一周內傳出多隻毛小孩疑誤食毒餌死亡，引起動保人士眾怒，台灣首位登上UFC的格鬥選手李俊翰，他的愛犬Benny也疑似慘遭毒害死亡，格鬥協會宣布要以10萬元重賞緝凶，並要求北市警察局、動保處立即展開調查，避免更多毛小孩遇害。

李俊翰1日帶著Benny骨灰，在北市議員應曉薇陪同下出面，要幫愛犬找出凶手，他說，Benny原是流浪狗，收養後細心照顧，還陪他在印尼受訓，是他在國外最好的朋友，沒想到因為不捨得把Benny留在印尼，帶回台北竟遇害。

此外，綜合格鬥協會同時宣布要以10萬元緝凶，絕不容許毒害犬隻事件在台灣發生。

應曉薇則要求警方、動保處、公園處盡快查明真相，據她了解，早在上月21日晚上有犬隻返家後就開始嘔吐，直到26日死亡，29日向警方報案疑在內湖公園發現毒餌，她不滿批評，事發後市府沒有緊急通報，告知市民該注意，動保處直到30日才發布消息，橫向聯繫根本沒有做好。

應曉薇質疑，不少民眾在公園發現疑似公園處施放的蝸牛餌劑，民眾也懷疑可能是該藥劑引發中毒，要求3天內公布調查結果。

動保處統計，已有6隻狗吃到不明物質，3隻死亡，動保處已把狗隻嘔吐物和藍綠色小碎塊送驗；公園處澄清，樂活公園沒有放過環境用藥，每個月有巡查，並沒有病蟲害，所以不會施放藥物，公園也已完成清潔；內湖警分局指出，已進行住戶訪查和監視器調閱，目前還未掌握可疑對象。

(中時 )