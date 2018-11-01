《時來運轉》運彩報報 - NBA開季假性墊底的3支球隊

火箭隊保羅(左)與哈登。（美聯社資料照）

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中時電子報

NBA 2018-19 球季開打兩周，每隊已經進行了大約6-8場的比賽，目前公鹿、勇士分居東西區霸主；騎士、太陽則敗仗連連戰績墊底，30隊孰強孰弱大致雛形已稍有端倪，但其中有3支隊伍例外，預計他們開季表現與本季未來發展將有很大的出入，今天就讓我們來一窺究竟。

華盛頓巫師

巫師本季目前戰績1勝6敗，不到兩成的勝率排名東區倒數第2，如此的開季成績令人不禁擔憂這支東區強隊是否就此一蹶不振？本季巫師核心陣容沒有更動，一樣以沃爾(John Wall)以及比爾(Bradley Beal)的進攻雙箭頭為主，搶分第六人也從不穩定的勞森(Ty Lawson)換成火力強大的快艇主帥之子瑞佛斯(Austin Rivers)，甚至加碼補入體能勁爆中鋒霍華(Dwight Howard)，綜觀本季整體戰力較上季更佳，由於賽程安排一開季就碰上勇士、暴龍等頂級強隊，再加上霍華背部傷勢尚未出賽，估計沒過多久巫師戰績將有所起色並成功進入季後賽。

休士頓火箭

很難想像上一季唯一把勇士逼到第7戰的火箭會以1勝5敗開局，但火箭有他的苦衷，加入安東尼(Carmelo Anthony)以後還沒磨合兩場，主力控球保羅(Chris Paul)就因打架被禁賽兩場，保羅才剛復出王牌哈登(James Harden)又因腿筋拉傷缺賽至少兩場，主力到不齊的情況之下火箭還需要一點時間磨合才能恢復去年西區霸主的雄風，沒有意外例行賽結束火箭將可以爬升至西區第2。

洛杉磯湖人

只要擁有雷霸龍(LeBron James)，磨合從來不是問題，全新的隊伍、全新的陣容對於詹皇來說可是經歷豐富！從生涯初期的騎士轉到熱火組成三巨頭，後來再回到騎士，哪一次不是大力衝擊總冠軍？開季2勝5敗球迷無須擔心，預計明星賽之前湖人所進行的快速球風會展現一定成果，看好本季湖人將比之前的騎士更為出色！

(中時電子報)

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