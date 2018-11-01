高雄》林濁水批韓國瑜講夢話 網轟：台獨也是幻想啊

2018年11月01日 10:42 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前到台北信義區舉辦北漂座談會時表示，稱30年前是大家往高雄擠，現在反過來高雄青年往外走。對此，前民進黨立委林濁水表示，1980年代至90年代，人口成長較大的七縣市，高雄市的人口成長率敬陪末座，他說「韓國瑜真愛講夢話！」，網友們批「如果韓國瑜說的都是夢話，照理而言，台獨也是遙不可及的幻想」。

林濁水今在臉書指出，他對韓國瑜的說法表示質疑，並拿出數據稱，回顧台灣1980～1990年，高雄市、台北縣、台北市、桃園、台中縣、台中市、台南市等七縣市的人口成長率，高雄市敬陪末座。韓國瑜卻說當時大家往高雄擠，「韓國瑜真愛講夢話」。

他還說，1980～90台灣人口成長了7.3%，成長冠軍的台北縣，10年間也只是35%。如今台灣人口成長急速下降，到2022年就會轉為負成長，韓國瑜卻要高雄成長223萬，達到80%。他批韓真是「夢話連連」。

林濁水解釋，人多就好？他舉例，新竹市不到50萬但平均所得台灣第一，這不好？全球競爭力前20的城市，有11個如如哥本哈根、費城、聖地牙哥等人口都比高雄市小得多。大就好，觀念未免又老又土了。

他還說，韓國瑜念念不忘的是台灣要和中國大陸聯結，那麼就拿大陸學術結合一些國際專家提出的全球城市競爭力藍皮書當參考。林濁水感嘆地說，「韓國瑜對藍營會有致命的吸引力，居然是因為再沒有人能像韓國瑜這樣夢話連連」，真是不可思議。

對此，網友們批「如果韓國瑜說的都是夢話，你們民進黨為什麼還把他當成一回事？地理的邊界有限制，思想是沒有邊疆的。依林所述，以現實環境來看，台獨也是遙不可及的幻想啊，你們為什麼還要拚命爭取？這不就是思想的力量嗎?」。

(中時電子報)