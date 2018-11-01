來台度蜜月丟失錢包找回 陸籍小夫妻塞紅包謝警遭拒

2018年11月01日 11:07 中時 馮惠宜

馮日前一對新婚的大陸年輕夫妻來台度蜜月，不料遊玩時妻子不慎將皮包遺落在計程車上，包內有最重要的「通行證」及其他證件，讓夫妻焦急不已。幸好員警熱心的過濾監視器同時段路經的「小黃」，幫忙找回重要的行囊，展現了台灣警察的熱情與效率！

夫妻倆滿心感謝，解男突然把員警拉到一邊，員警被這一拉正滿臉問號時，解男竟是要塞一個紅包「感謝」員警，員警大吃一驚！連聲拒絕，並向夫妻表示：「這是警察份內的事，能幫助民眾解決事情我們都很開心！」婉拒夫妻的「好意」。夫妻倆不敢置信的再向旅館人員確認，才知道原來各國習俗不一樣，真的不用包紅包！

台中市政府警察局第二分局永興派出所於107年10月30日凌晨接獲轄內一間飯店的櫃檯人員打電話報案，表示一對大陸籍房客有東西遺失需要警方協助，警員陳倚文、王梓豪立刻趕往現場，原來30歲的解男與同為大陸籍26歲妻子是一對新婚夫婦，正在台灣度蜜月，沒想到兩人開心的到「一中商圈」逛街及品嘗台灣小吃，心滿意足的招了計程車回到飯店，進了飯店才發現妻子的皮包遺忘在計程車後車廂，兩人在異國舉目無親無所適從，只好透過飯店工作人員幫忙報案。

由於兩人都沒有記到車牌，警方根據上下車地點附近的路口監視器，一台一台的過濾路經的計程車，果然找到載送夫妻的計程車，警方立即聯絡該台計程車司機，還好皮包仍原封未動，解妻由擔憂轉為開心，眼淚禁不住在眼眶打轉，直呼好感謝台灣警察的熱心幫忙，這麼印象深刻的意外經驗讓這次蜜月旅行多了驚喜！

(中時 )