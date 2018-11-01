台灣媽媽不做飯 引爆日式餐廳來台瘋展店

2018年11月01日 10:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本料理連鎖店林立街頭，觀察家大多歸因於台灣人哈日，對日本料理有好感度，但日媒分析，其實是台灣媽媽無暇作飯，市場仍有成長空間，才會前仆後繼來台展店。台灣媽媽味的逐漸消失，意外成為日本業者來台大展拳腳的理由。

撇開吉野家早就來台展店，光是今年日本料理連鎖店相繼開張，就頗令人側目。日本最大天丼連鎖專賣店「天丼TENYA」，今年10月起在台灣營運，老牌牛丼飯店「松屋」9月在台北開設首家海外店；東京的人氣咖啡店猿田彥咖啡，9月也在誠品南西店進駐台灣1號店，コメダ珈啡（客美多咖啡）台北店則2月在台北開幕。

日經亞洲評論分析，台灣人口有2400萬，約為日本的四分之一，但台灣大多是雙薪家庭，職業女性占比高，也因此造就台灣的龐大外食市場，吸引日本餐飲業者的目光。統計數字顯示，台灣家庭1年花在餐廳與住宿費用約9萬7000台幣，是日本3倍多。

業者認為，台灣雖不乏日本料理店，但仍有成長空間。除了日本拉麵、天婦羅，台灣消費者如今也對有特色的正統餐廳感興趣，包括有特色的咖啡品牌、丼飯專門店等。日本貿易振興機構（JETRO）曾統計，包括台灣人自行經營的日式風格餐廰，即有超過9000家。吉野家在台灣有64家分店，提供豐富菜色的大戶屋則有33家。

另有一項數字也值得注意，台灣去年終於解除16年來的和牛禁令，由於台人迷戀和牛者眾，今年1-6月台灣迅速成為最大進口國之一；台灣更多高檔日式餐廳和五星級飯，都可看到以和牛料理作為促銷賣點。

(中時電子報)