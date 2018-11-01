新聞分析》政府別造謠！唐鳳驚人之語 蔡政府該有省思

2018年11月01日 11:00 中時 張理國

「打擊假訊息，政委唐鳳要政府別造謠」引發各界關注。但能不能一語驚醒蔡政府才是重點，政府有可能造謠嗎？理論上絕對有可能，尤其是政黨政治，你的是就是我的非，尺度稍有偏差，就有可能變成謠言。

最明顯而特別的案例，就是年初內閣改組，基於政經情勢考量，在改組未確認前，官方一律否認外界揣測，對於各家媒體的改組傳聞，政院曾表示，部份媒體報導「年前」部會首長將有異動等情事，並非事實。不過，隨後被媒體解讀為政院只澄清年前不改組，未否認「年後」不改組。行政院只得再度發布「更正」新聞稿，強調「春節前後」都不會有異動情事，但事實是，在春節後政院宣布小幅改組消息。換言之，先前被政院否認的究竟是不是假新聞？政府的發言又算什麼？

大到政經動盪的改組訊息，小到一張薄薄的衛生紙，政院的立場都有可能跟民間實際感受不同，還記得引發民眾瘋狂搶購的衛生紙之亂？當時因為紙漿原物料上漲的訊息，導致民眾擔心漲價而大搶購，賣場經常貨架一空，民眾關切的是，衛生紙要不要漲價，但政院卻畫錯重點用力澄清，衛生紙「供應無虞」，爭議點在於民眾對於自身慣用的品牌是否漲價而擔憂，並不是真的買不到高價衛生紙。但新聞熱度之後，應該去問問經常購物的主婦，現在衛生紙到底漲了沒？

蔡政府一連兩年想要打擊「假新聞」，但至今要打擊的是假新聞、假訊息、假消息都還沒有統一名詞，遑論何謂「假新聞」的內涵。另外，政府官員常說要打擊所謂「境外網路」的假消息、假訊息，更被唐鳳一語道破，所有的網路都是「境外」，網路其實是共通的，無境外境內之別，台灣不可能切斷與外界連結；由此可見官員對網路世界的認知貧乏，也造成實際想要「管制」網路的困難。

在現今內閣中，行政院發言人Kolas Yotaka及政委唐鳳，應該是較為理解新聞自由的，唐鳳又兼具數位領域專業認知，她提及透過立法橋接網路與現實，讓「現有法律」得以適用網路行為的管制，這或許提供另一種選項，而這或許也是唐鳳在驚人之語後，想提醒蔡政府深思覺察的。

(中時 )