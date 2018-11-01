君悅酒店下午茶買一送一 中午12點準時開「搶」

台北君悅酒店推出「凱菲屋下午茶券買一送一」，今日中午12 點線上開「搶」。（圖／台北君悅酒店）

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每人只要440元就能品嘗五星級下午茶吃到飽，台北君悅酒店2018ITF線上旅展熱烈銷售中，由於首波線上快閃特惠「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張餐券被搶購一空，君悅酒店決定加碼再送一波，並於今（11/1）日中午12點限時限量準時開「搶」，欲搶好康，不要錯過此訊息。

台北君悅酒店自10月17日起推出線上旅展，除推出「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張，以及指定餐券買10送1的絕佳優惠，今年亦首度推出電子票券與紙本票券兩種型態供消費者選擇，以更環保更便利的方式，輕鬆享有各項優惠。君悅酒店表示，10月31日前購買之紙本票券將於11月22日寄發，11月26日前購買之紙本票券將於12月03日寄發；寄發紙本票券額外收取郵資70元。

由於首波「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張餐券快速完銷，為回應消費者需求，君悅酒店決定在今天（11月1日）再祭出「最後快閃」。

台北君悅酒店線上旅展其它優惠還包括： 「Ziga Zaga義大利餐廳 ─ 義式全家饗樂四人餐券」平假日均適用，原價7640，特價3990，現省3650，約52折），「漂亮廣式海鮮餐廳 ─ 黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券」原價7260，特價4500，現省2760，約62折，「凱菲屋超值聯合優惠券」原價3872，特價2600，現省1,272，約67折，假日使用須補足原價差額。「彩日本料理─4+1單人自助餐套票」原價7590，特價5200，現省2390，約69折；假日使用須補足假日原價差額。「寶艾西餐廳 ─ 米其林推薦羅西尼牛排套餐單人券」原價3608，特價2800，現省808，約78折，以及「 Oasis Spa ─ 90分鐘美人魚輕盈按摩療程」買二送一套票原價15444，特價7,998，現省7,446，52折／單張原價5148，特價3999，現省1149，78折。

(工商 )

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