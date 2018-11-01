《時來運轉》運彩報報 - 足球大聯盟季後賽前瞻

2018年11月01日 10:34 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職業足球大聯盟（MLS）例行賽週日結束，東西岸各6支球隊拿到季後賽入場券，但MLS史上最多冠軍的洛杉磯銀河錯失逆轉晉級機會，主場先進2球的情況下大爆冷門，被已無季後賽希望的休士頓發電機連進3球反敗為勝，銀河隊最後以1分之差排名西岸第7，無緣拉下皇家鹽湖城搶進季後賽。例行賽為銀河攻入22球的瑞典戰神伊布拉希莫維奇，也可以提早回家放寒假，據說皇馬有意在冬季轉會找伊布救亡，不過這已是後話。

MLS季後賽名為美足大聯盟盃（MLS Cup），東西岸的冠軍匯師決賽爭奪獎盃。賽制為3至6名球隊先進行第1輪的單敗淘汰賽，第3名對第6名、第4名對第5名，由排名較高的球隊擁有主場優勢。獲勝球隊晉級下一輪分區準決賽，排名較低的球隊晉級後對第1名、排名較高的則對第2名（例如3、4名晉級，則1對4、2對3；如果4、6名晉級，則1對6、2對4），分區準決賽和分區決賽都是採用主客兩回合制，大聯盟盃決賽則是一場定勝負，由例行賽戰績較佳球隊取得主場優勢。

今年全聯盟戰績最佳球隊是東岸的紐約紅牛，以71分積分獲頒例行賽冠軍的支持者之盾（Supporters' Shield）。東岸第2名是2017年才加入MLS的新軍亞特蘭大聯，去年剛成軍就以菜鳥之姿飛入季後賽，但在首輪PK戰不敵哥倫布機員結束夢幻的處女賽季。

東岸首輪季後賽將由排名第3的紐約城，主場迎戰排名第6的費城聯，兩隊剛好在例行賽最後一輪交鋒，紐約城主場3：1輕取費城聯，鎖定第3名的席次，而費城聯輸球後從第4掉到第6，失去主場優勢。紐約城的前西班牙國家隊前鋒比亞本季因傷只出賽19場，但仍貢獻全隊最多的11個進球，加盟紐約城後連續4年都達成雙位數進球。雙方本季例行賽交手兩場各在主場獲勝，而紐約城主場對費城聯更取得3連勝，較被看好可以晉級分區準決賽。

另一場首輪季後賽由排名第4的華盛頓特區聯，主場對壘第5名晉級的哥倫布機員。特區聯本季獲得前英格蘭國腳魯尼加盟戰力大增，魯尼首季即有12球進帳，加上前鋒馬托克斯和中場阿科斯塔各進10球，前場三叉戟合進32球已超過球隊60球的一半。機員在季前以挪威前鋒卡馬拉跟銀河隊交換美國國腳薩德斯，這一換帶來意外驚喜，薩德斯單季19球締造個人新高，幫助機員連續兩年闖進季後賽。雙方本季例行賽交手兩場各在主場獲勝，但特區聯近4季在主場對機員戰績2勝2敗，未佔優勢。

西岸方面，堪薩斯城運動繼2011和12年成為東岸冠軍後，再度拿下分區冠軍，並且連續8年闖入季後賽。西岸第2名是2016年的總冠軍西雅圖海灣者，自2009年加盟MLS後，海灣者每年都打進季後賽，分區排名從未低於第4，去年也打進總決賽，但以0：2敗給多倫多FC衛冕失敗。

西岸首輪季後賽將由排名第3的洛杉磯FC，主場對壘第6名的皇家鹽湖城。洛杉磯FC是今年MLS擴編加入的新軍，擁有墨西哥國腳卡洛斯貝拉、挪威國腳迪奧曼德和烏拉圭U20國腳迪亞戈羅斯3名單季都在12球以上的前鋒，總進球數西岸第一；鹽湖城最後6輪例行賽只拿下1勝2和3敗，幸運吊車尾晉級，頭號射手克萊拉赫也有12球進帳。本季雙方交手2場，都是洛杉磯FC獲勝。

另一場是排名第4的達拉斯，主場迎戰第5名的波特蘭伐木者，兩隊例行賽戰績只有3分差距，達拉斯在季末吞下3連敗，近況不佳。伐木者最後一輪作客已無季後賽希望的溫哥華白浪以1：2落敗，中止2連勝，也因此錯失季後賽首輪的主場優勢。達拉斯和伐木者都是防守優於進攻的隊伍，達拉斯本季沒有球員進球超過8個，伐木者則有瓦萊里和布蘭科各貢獻10個進球。本季雙方交手2場，伐木者主勝客和佔上風，兩場比賽都開2.5球小，與雙方的防守強度成正比，小分當為首選。

(中時電子報)