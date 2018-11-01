《時來運轉》運彩報報 - 澳職擴編開打 洲際職棒成形

澳洲職棒的新軍「奧克蘭鱷蜥」隊。（摘自奧克蘭鱷蜥官方臉書）

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中時電子報

2018各國職棒冠軍陸續產生後，棒球主要賽季將邁入休兵期，但11月的棒球卻絲毫不寂寞，全球唯一續行的澳洲職棒今年傳出好消息：由6隊確定擴編為8隊，且依循著近兩年的態勢，各隊吸收來自各國職棒一軍好手提升競爭力，為今年冬天的全球棒球熱加溫…

澳職擴編的兩支球隊隊名暫定為「奧克蘭鱷蜥」(Auckland Tuatara)與「吉隆韓國」(Geelong Korea)。鱷蜥主要成員國籍為紐西蘭裔，吉隆則從名稱即可想像選手來源。原先只有6隊的澳職過往為單循環交戰完成整季，今年改依地理位置分為東北區及西南區，東北區有奧克蘭鱷蜥、布里斯本強盜、坎培拉騎兵、雪梨藍襪四隊；西南區則包含阿德雷德鯊魚、吉隆韓國、墨爾本王牌、伯斯熱火。季後賽則尚未確定賽制，目前僅確認全賽程共160場，開幕戰從11月15日起開打，同時季中明星賽取消，並讓球季提前一週結束，以利澳洲隊備戰2020東京奧運。

新球隊奧克蘭鱷蜥的特別之處，在於陣容中吸收了3名中華職棒統一7-Eleven獅隊的年輕好手：分別是捕手郭峻偉、投手陳育軒以及游擊手蔡奕玄；3名球員都是獅隊未來重要的換血戰力，近兩年在中職都有一定數量的一軍出賽經驗，預估將扮演澳職新球隊的重要角色！除了協助鱷蜥拚戰績，也對維持自身手感和增進經驗有極大助益。

坎培拉騎兵則和日本職棒橫濱海灣之星簽訂類似的合作條款：預設為將來王牌左投的今永昇太早已是日本武士隊成員，更曾在2017、2018年國際賽對戰澳洲隊登板主投。他的另兩名投手隊友國吉佑樹、三上朋也則是具豐富日職經驗的老將，選擇加盟騎兵主要為維持出賽手感。此外，21歲的年輕打者外野手青柳昴樹也在同行之列，4人替騎兵增添滿滿戰力。

新一季的澳洲職棒預計將在2019年1月中旬進行完所有例行賽，並於1月23日到2月3日間完成季後賽與總冠軍賽。依往例，攻擊火力優於投手壓制的澳職經常開出高比數的內容賽果，值得喜歡「大小」的玩家特別關注！

(中時電子報)

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