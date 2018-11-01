守護遊客生命安全 花博園區工作人員接受急救訓練

2018年11月01日 10:45 中時 馮惠宜

衛生局也教導花博工作人員急救訓練，包括如何正確地使用CPR與AED。（馮惠宜翻攝）

台中市衛生局為花博園區內員工納進行心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的專業訓練。（馮惠宜攝）

台中世界花卉博覽會將於11月3日展開，屆時將迎接國內外許多遊客到訪，台中市衛生局維護遊園民眾的生命安全，除原先已規劃的高規格救護陣容外，更進一步將園區內員工納為施行心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的訓練對象，盼透過專業訓練讓各展區內的工作人員，在必要時刻可提供及時性的救護服務。

衛生局表示，市府於花博園區設置共21台AED設備，感謝中保集團旗下的立遠生醫大力贊助。過去立遠生醫有贊助台北花博、台灣燈會、台北世大運、台北聽障奧運會等大型活動的經驗，此次台中花博盛會也不缺席，分別在人潮較多的大型展館，如發現館、花舞館、樂農館、智農館及囍相逢館，甚至在美食區域附近設置AED，為全市歷年來所有大型活動中設置密度最高的一次。

除了有救護硬體設備外，衛生局也教導花博工作人員急救訓練，包括如何正確地使用CPR與AED，除授課外更利用復甦安妮及AED模擬機實地演練，需實際操作通過測試後才能過關，嚴格把關訓練品質，讓園區人員遇有緊急情況時，懂得如何使用AED設備，爭取傷病患的急救黃金時間。

衛生局代理局長陳南松表示，花博是台中市今年的最大盛事，提供安心的遊園環境是園區每位工作人員的目標，希望每位員工在當發生突發狀況時，能把握黃金時間善用利用CPR搭配AED施救，提供關鍵救援守護遊客的生命安全。

(中時 )