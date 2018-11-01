台北》國民黨網內互打 羅智強被抹「吸票機」選情告急

2018年11月01日 10:43 中時電子報 邱文秀

台北市議員參選人羅智強最近自嘲被「吸票機」傳言打得鼻青臉腫，黨內互打選情告急!同樣也是議員參選人的游淑慧也為他抱不平，最近她遇到大安文山的選民時，都聽到「羅智強票太多，我們要配票！」的耳語，讓她大呼「羅智強，你慘了！太好、太有戰鬥力，居然變成懲罰！」

台北市議員參選人游淑慧在臉書為羅智強抱不平「羅智強，你慘了！太好、太有戰鬥力，居然變成懲罰！」

她說，11月1號了，選舉的緊繃感越來越重，可是最近淑慧很為好朋友-羅智強感到憂心，我感覺他和我一樣，選情出現了危機！

游淑慧表示，當然，我們倆的危機狀況不同，淑慧是因爲自己不足，其他候選人資源和實力太多也太強；但羅智強確是被其他候選人集體放送「他太強」、「吸票機」，而面臨「選票被瓜分」的慘狀！

最近，每當她遇到大安文山的朋友時，都會試問「請問支持誰」，結果居然高達一半的人告訴她：「嗯，我很喜歡羅智強，不過他票太多，我們要配票！」、「我本來想投羅智強，但有人說他票太多，叫我配一下！」

聽到後來，游淑慧緊張的深夜去電給他，跟他說：「智強，你慘了！」

游淑慧問，大家想想，大安文山國民黨有八個候選人，七個人都想要配走智強的票，可是智強能配到誰的票？當羅智強的支持被一分為八後，體無完膚的他會不會飲恨呢？我不懂，智強太好、太強、太有戰鬥力，怎麼會變成一種懲罰？反而要被他的支持者放棄？

游淑慧也呼籲，支持羅智強的朋友們，如果羅智強最後因為你們的配票而落選，你們的心會不會痛？她真的很為羅智強擔心！

(中時電子報)