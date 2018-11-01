九合一、公投投票資格 內政部戶政司網站報你知！

2018年11月01日 10:59 中時 張理國

九合一選舉及公投即將於本(11)月24日舉行，想了解自己有無選舉（投票權）人資格的民眾，內政部將於11月6日至8日開放線上查詢，只要在這3天到內政部戶政司全球資訊網的查詢系統，輸入國民身分證統一編號及出生年月日，即可查詢投票資格；不清楚投票所地點的民眾，也可於11月19日至24日，上網查詢個人的投票所，歡迎民眾多加利用。

內政部表示，依「公職人員選舉罷免法」及「公民投票法」規定，今年地方公職人員選舉及全國性公民投票選舉（投票權）人名冊編造基準日為11月4日，選舉（投票權）人名冊由鄉（鎮、市、區）戶政機關依據戶籍登記資料編造，並於選舉（投票權）人戶籍地鄉(鎮、市、區)公所公告閱覽3日。因此，這次選舉（投票權）人名冊將於11月6日至8日，在選舉（投票權）人戶籍地鄉(鎮、市、區)公所公告閱覽。

為便利民眾查詢，內政部在這3天閱覽期間，特別同步開放「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票資格查詢」系統，民眾以國民身分證統一編號及出生年月日，即可上網查詢有無選舉（投票權）人資格。

內政部指出，依規定選舉人須符合年滿20歲（投票權人為18歲）、在各該選舉區繼續居住4個月以上（公民投票為在中華民國內繼續居住6個月以上），未受監護宣告等條件，若選舉（投票權）人於閱覽期間，發現不符合相關規定或有遺漏時，可於閱覽期間內向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請更正，以保障權益。

內政部表示，有些民眾可能因工作等因素未居住在戶籍地址，或未接到投票通知單，而不清楚投票所地點。所以，內政部在11月19日至24日，也會開放「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票投票所地點查詢」系統，民眾以國民身分證統一編號，即可查詢個人的投票所地點、選務聯絡電話及注意事項等資料，歡迎民眾多加使用。

(中時 )