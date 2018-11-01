台南》打大創 高思博告黃偉哲 蘇煥智諷通吃藍綠紅

2018年11月01日 11:08 中時 曹婷婷

林義豐也同樣一早到台南地檢署按鈴申告郭正亮。（曹婷婷攝）

高思博、林義豐一早在台南地檢署提告不同對象，但同聲炮轟黃偉哲。（曹婷婷攝）

無黨籍台南市長候選人蘇煥智，繼北檢提告後，今早再追問民進黨市長候選人黃偉哲「通吃紅藍綠，在中國你靠誰？」(蘇煥智陣營提供)

民進黨台南市長候選人黃偉哲因捲入大創案，屢遭對手圍攻，黃偉哲日前委由律師遞狀對無黨籍市長候選人蘇煥智、國民黨台南市長候選人高思博提出違反選罷法、加重毀謗等罪告訴，高思博今天一早遞狀控黃偉哲誣告，強調所有指控都屬實，喊話「撇開法律不說，黃偉哲也該為政治道德交代清楚。」

高思博一早到台南地檢署告黃偉哲，無獨有偶，無黨籍台南市長候選人林義豐也在隨後按鈴申告民進黨不分區立委郭正亮在政論節目指他應退選、讓黃偉哲選上一說，林抨擊，黃偉哲涉入大創案，早就由監察院函文台南地方法院證實，民進黨還推這種有瑕疵的人選市長，民進黨應向全民道歉，要求黃退選。

無黨籍台南市長參選人蘇煥智也同樣在一早召開記者會，「通吃紅藍綠，在中國你靠誰？」蘇煥智追打大創案並表示，馬英九執政時期，身為在野黨立委的黃偉哲敢向經濟部施壓關說，藍的也通；幫忙關說廠商在中國生意，紅的也吃，是非常夠力的「老實人」。

黃偉哲競選總部總策畫郭國文表示，三打一局面，黃偉哲不是老實人是什麼？他強調，大創案已經進入司法階段，對手還在操作成為選舉議題，企圖操弄選情。

高思博強調，今天控告動作純屬被動回應，因上個月29日被黃偉哲提告，他於是提出誣告，主要是凸顯2個意義，其一是藉由提告跟大眾講清楚，所提指控都是事實，而且黃偉哲本人也很清楚，現階段只是因為院檢不動作，他才能繼續躲在後面，如果將來相關事實在法院得到證實，黃就構成誣告。

第二個意義是現在因院檢不動作，黃就躲在後面，好像事實混沌，事實上，即使院檢不調查，目前有2件事情已經成立，就是他幫違法進口核災食品進行喬事，這部分有立法院公文為憑，黃確實幫大創案喬違法進口200多個貨櫃，另一個事實就是他有收錢。

高思博說，相信院檢在選舉期間不會有大動作，但後續法律責任慢慢追究，但他反諷，即使不談法律責任，一個從政有良心的人，根本不會去開協調會，讓核災食品吃進國人肚子，「就政治人物品格要如何交代？」「他在立委辦公室都這樣搞，未來，台南市政府一年800億預算交給這種人，難道以後市府會變成發包中心嗎？」

(中時 )