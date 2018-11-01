高雄》高雄「運將小民調」 韓國瑜驚奇「完封」陳其邁

高雄計程車司機均看好韓國瑜高雄市長選戰會勝出，陳其邁支持者以老鐵粉最穩。（中時資料照）

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中時

11月24日選戰，最受注目當屬國民黨候選人韓國瑜，會否扳倒在地深耕長久的民進黨候選人陳其邁，登上高雄市長大位。記者前到高雄3日遊，只要搭上計程車，就會問運將：「你覺得韓國瑜跟陳其邁誰的機會較大？」，所得到的答案讓人出乎意外，韓國竟然贏得「完封」勝。

在高雄3天總計搭了6次計程車，問了6位運將，其中5位看好韓國輸勝出，只有1位認為是五五波。所以這次高雄之旅的「運將小民調」，韓國瑜大獲全勝，沒人看好陳其邁。儘管區區6人的看法不能代表全部，卻可感受到的高雄人在想什麼？

1名看好韓國瑜的運將說：「民進黨作高雄市長那麼多年，外面（外縣市）的人都講高雄有進步，不過我們高雄人一點感覺都沒，生活也沒比較好，作那麼久了，應該要換人做看看了。」，他還說：「我不知道如果韓國瑜作市長，高雄會不會比較好，但至少是個希望。」

另外4位看好韓國瑜的運將，雖沒有說出韓國瑜勝算較大的理由，但許多高雄人希望換人做，看高雄會不會有改變。

唯一認為韓、陳選戰五五波的運將直指：「其邁在高雄做立委那麼多年，照理講是很穩（指高雄市長選舉），假如沒有選上，都是蔡英文與陳菊害的，因為她們這幾年實在做的真差，讓大家真怨嘆。其邁現在剩下老人較支持，中、新生代就很難說，如果贏也會贏的很辛苦。」

(中時 )

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