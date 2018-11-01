教育新南向奏效 印尼生來台數年增2.5倍

第5屆台灣-印尼高等教育論壇(Taiwan-Indonesia Higher Education Forum 2018)今（1）日於台北市圓山飯店舉行。(教育部提供)

友善列印
旺報

新南向政策發酵，依據教育部統計處統計，2017至2018學年度間，印尼在台修讀短期及學位課程學生共4931名，為我國第5大境外學生來源國，相較10年前成長近2.5倍。

第5屆台灣-印尼高等教育論壇(Taiwan-Indonesia Higher Education Forum 2018)今（1）日於台北市圓山飯店舉行。本次會議邀請多名臺印雙方代表處與教育部門官員、知名大學校長、副校長及國際事務主管等共193人參與，其中台方134人，印方59人，出席學校高達92校(台方62校，印方30校)參與，為台印雙方高等教育合作開啟新頁。

教育部國際及兩岸教育司畢祖安司長在論壇中指出，高等教育的發展和國際化，正是我國與印尼都在努力實現的目標。我國正在實施新南向政策，以加強台灣與印尼在內的該地區國家互動，增進相互瞭解和技能交流。

畢祖安也提到，台灣及印尼交流內容，包括相互理解彼此的語言和文化，短期生及學位生交流，各種各樣的學術研究合作計畫，以及培養具有第四次工業革命所需技能的高級專業人員。這些主題都將藉由本次高教論壇的交流，透過每個參與的學術機構與個人闡明分享有效的實踐方法，並反思雙方的高等教育國際化策略。

印尼代表團團長、印尼科研高教部部長顧問柏里納‧巴那(Paulina Pannen)則說，期望以符合印尼政府國家發展策略之主題為方向，增加印尼學生赴臺機會，促進雙邊學生更多元的交流。

依據教育部統計處統計，2017年至2018學年度間，印尼在台修讀短期及學位課程學生共4,931名，為我國第5大境外學生來源國，相較10年前成長近2.5倍，印尼學生主要修讀領域為商業管理及工程類科。

教育部指出，台灣自2012年與德國、奧地利、紐西蘭等一同被列為印尼公費攻讀博士的4大優先國，兩國之間教育交流日趨頻繁，印尼來台就讀的僑生、雙邊交換生亦逐年增長。舉辦論壇，有助於增進台灣印尼高等教育合作與交流。

(旺報 )

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