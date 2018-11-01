台中》選戰進入決戰期！候選人紛紛祭出王牌助陣

2018年11月01日 11:10 中時 陳世宗

市議會共組「穩定力量」的陳淑華、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、謝明源等人，與市長林佳龍推出組織戰，力拚7人再連任！（陳世宗翻攝）

2018年九合一大選進入決戰廝殺期！各候選人為爭取選民青睞，無不使出渾身解數放手一博；民進黨籍市議員陳淑華、邱素貞等人，獲得立法院長蘇嘉全的推薦，以文宣拉抬候選人呼籲選民支持優質好人選，繼續為民服務，讓許多候選人羨慕不已、各自尋求派系王牌力挺！

選戰再過20多天就要選舉投票，選戰逐日逼近關鍵期，腦筋動得快的候選人，火速找來重量級政治人物「王牌」加持背書，希望藉由名人的高知名度，期望能夠為選情加溫，以獲得更多選民的關愛眼神；投票時以選票支持再連任。

市議會共組「穩定力量」的市議員陳淑華（西屯區）、邱素貞（東、南區）、翁美春（豐原、后里區）、蕭隆澤（潭子、大雅、神岡區）、張芬郁（大里、霧峰區）、謝明源（北屯區）等人，六人爭取再連任，獲得立法院長蘇嘉全的肯定，分別與6人合照文宣看板，還親自寫推薦信拜託選民支持優質好人選，讓他們信心倍增勇往直前。

蘇嘉全推薦陳淑華、邱素貞、翁美春、張芬郁等人，不畏強權、不受利誘，熱心公益關懷弱勢，傾聽基層聲音是市民權益的守護者；他推薦謝明源、蕭隆澤經驗豐富、問政專業、服務熱忱，值得信賴。蘇嘉全表示，陳淑華等人是中市表現優異的議員所以才有高民調，但高民調不等於高選票。

陳淑華、邱素貞強調，坊間都說她們的民調不錯，這是對她們努力的肯定，但一片叫好聲中，反而凸顯潛藏的危機，畢竟看好度不見得可以全數轉化成票數。

蘇嘉全呼籲選民，堅定信心要優先投給最優秀的議員，幫「穩定力量」議員拉票、固票，不要讓他們成為遺珠之憾。

(中時 )