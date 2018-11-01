高中英聽測驗公布成績 大考中心：未帶有效證件占違規最多

友善列印
旺報

108學年度高中英語聽力測驗第一次考試，1日上午公布成績，此次有764件違規是未帶有效證件，大考中心再次呼籲考生要備妥有效證件，並特別提醒考生，健保卡要附照片才是有效證件，學生證不管有沒有附照片，都是無效證件。

108學年度首次英聽共有11萬6270人報名，缺考2211人，缺考率1.90%；考生違規情況有822件，其中未帶有效證件764件，將近93%。

大考中心再次呼籲考生要備妥有效證件正本應試，包括身分證或是有照片健保卡、駕駛執照，或護照、居留證。由於去年起開始不發准考證，大考中心主任劉孟奇表示，去年第一次英聽未帶有效證件是828人，占萬分之69，今年是萬分之66，比例很接近。依照去年經驗，隨著第一次英聽、第二次英聽、學測的舉行，未帶有效證件的考生會逐漸減少。

所有到考考生11萬4059人的成績分布，由優至劣共分A、B、C、F共4級，A級人數占20.57%，B級37.47%，C級35.97%，F級5.99%。今年的C級人數百分比是5年來最低。

至於各題型得分率，整體來看考生在看圖辨義、簡短對話題型的得分率在七成以上，對答及短文聽解的得分率略近六成五。其中A等級考生各題型得分率都在九成以上；B等級考生看圖辨義得分率九成，簡短對話得分率八成，對答及短文聽解接近七成五；C等級考生對圖辨義得分率七成，簡短對話五成五，對答及短文聽解接近四成五；F等級考生看圖辨義得分率較高接近四成，其他三項得分率都在二到三成之間。

(旺報 )

中油95出包 今起「賠償2倍」現金… 政府救觀光！到全台這5縣市玩 每…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。