高中英聽測驗公布成績 大考中心：未帶有效證件占違規最多

2018年11月01日 11:25 旺報 簡立欣

108學年度高中英語聽力測驗第一次考試，1日上午公布成績，此次有764件違規是未帶有效證件，大考中心再次呼籲考生要備妥有效證件，並特別提醒考生，健保卡要附照片才是有效證件，學生證不管有沒有附照片，都是無效證件。

108學年度首次英聽共有11萬6270人報名，缺考2211人，缺考率1.90%；考生違規情況有822件，其中未帶有效證件764件，將近93%。

大考中心再次呼籲考生要備妥有效證件正本應試，包括身分證或是有照片健保卡、駕駛執照，或護照、居留證。由於去年起開始不發准考證，大考中心主任劉孟奇表示，去年第一次英聽未帶有效證件是828人，占萬分之69，今年是萬分之66，比例很接近。依照去年經驗，隨著第一次英聽、第二次英聽、學測的舉行，未帶有效證件的考生會逐漸減少。

所有到考考生11萬4059人的成績分布，由優至劣共分A、B、C、F共4級，A級人數占20.57%，B級37.47%，C級35.97%，F級5.99%。今年的C級人數百分比是5年來最低。

至於各題型得分率，整體來看考生在看圖辨義、簡短對話題型的得分率在七成以上，對答及短文聽解的得分率略近六成五。其中A等級考生各題型得分率都在九成以上；B等級考生看圖辨義得分率九成，簡短對話得分率八成，對答及短文聽解接近七成五；C等級考生對圖辨義得分率七成，簡短對話五成五，對答及短文聽解接近四成五；F等級考生看圖辨義得分率較高接近四成，其他三項得分率都在二到三成之間。

(旺報 )