政府救觀光！到全台這5縣市玩 每房最高補助1千5

2018年11月01日 11:17 中時電子報 莊楚雯

普悠瑪翻車事故讓花蓮觀光受創，因此觀光局在年底前推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」國民旅遊獎勵方案，自11月1日起至12月31日止，在周日至周五期間住宿宜花東高屏參與方案的旅館，每房將補助住宿費:59歲以下每房最高1,000元，60歲以上者加碼每房最高1,500元，另補助交通費用每房最高1,000元。

觀光局這次的「宜花東高屏」冬季旅遊方案，挹注9千5百萬元，包括台灣人自由行住宿優惠、鼓勵旅行業者包裝國內團體旅遊，從11/1起到12/31為止。考量臺灣目前60歲以上老人已達總人口20％以上，平日時間較為充裕，也推出樂齡族群加碼優惠。

東北角海岸國家風景區(圖/觀光局提供)

自由行住宿優惠方面，只要在周日至周五期間，入住參與方案的旅店，59歲以下每房最高1,000元，60歲以上者加碼每房最高1,500元，另補助交通費用每房最高1,000元。

旅行業辦理團體旅遊兩天一夜以上且放假日未超過一天，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，樂齡族每日最高1,000元計算，每團補助上限為3萬元，每一家旅行社以補助10團為限。

觀光局表示，宜花東高屏觀光資源豐富，除了觀光局優惠方案外，部分觀光旅館也主動提供每日限量3折住宿優惠，及臺東3天2夜優惠等業者措施，主題多樣，期望透過短期獎勵措施，鼓勵國內民眾前往宜花東高屏地區旅遊，刺激擴大在當地的旅遊消費。

(中時電子報)