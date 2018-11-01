高雄》韓國瑜崛起！他列5大助選員諷：綠地變藍天日子近了

2018年11月01日 11:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長一役，國民黨高雄市長參選人韓國瑜意外讓民進黨陷入苦戰！除了韓國瑜本身的政見打動人心外，民進黨立委邱議瑩、民進黨台北市議員王世堅「神助攻」也引發議論。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓列出五大高手，並諷刺表示只要他們在選舉最後幾天加把勁，「高雄綠地變藍天的日子也就近了」。

李正皓指出，韓國瑜的崛起可說是這幾年政壇最大傳奇，經過他多方打聽、分析，他稱以下五大高手最有擔任韓國瑜輔選幹部的可能。李列出的五大高手包括「青年團團長」北農董事長吳音寧、「首席文膽」作家苦苓、「網軍首領」民進黨立委邱議瑩、「總幹事」民進黨台北市議員王世堅以及「主任委員」民進黨立委段宜康。

李正皓解釋，吳音寧身為韓國瑜北農總經理的繼任人，業務能力與韓國瑜又豈是雲泥之別可以形容。吳什麼都不會就能坐領250萬高薪，讓年輕人徹底看透民進黨，「只要吳音寧擔任韓國瑜的青年團團長，保證當越久、韓國瑜青年票越多」。至於作家苦苓，李正皓說苦苓許多文章被網友嗆爆，苦苓這種「捨己為韓」的精神令人感動，入選韓國瑜陣營首席文膽當之無愧。

至於近日引發爭議的邱議瑩，李正皓認為如果沒有邱議瑩，支持韓國瑜的網友也不會集結的這麼快，邱議瑩絕對是最能幫韓國瑜動員網路能量的不二人選。王世堅被李選為競選總幹事，最大的責任就是一路扶持候選人直上青天，回顧韓國瑜崛起的過程，每個關鍵時刻都有王世堅身影。至於段宜康被李列入的原因在於，韓國瑜傳奇開頭就是2016年由新潮流主導的北農總經理之爭。當時擔任新潮流主炮手的段宜康，無疑揭開韓國瑜傳奇序幕的關鍵人物。

李正皓指出，在高雄市市長這場艱困選戰，韓國瑜並不孤單，身邊圍繞段宜康、王世堅、邱議瑩、苦苓、吳音寧這五大高手並肩作戰，這樣的陣容又豈是陳其邁一人能夠抗衡？「只要這五大高手在選舉的最後幾天再加把勁，我想高雄綠地變藍天的日子也就近了」。

(中時電子報)