公投50場意見發表會3日登場 中選會公布正反方名單

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今年10案公投綁大選，中選會1日公布總計50場意見發表會之正、反方代表及轉播之時間、電視台。其中，由紀政領銜的東奧正名案，行政院、立法院均未派員，也無人成立反方辦事處；另有盧秀燕領銜的反空汙案、林德福領銜的反深澳電廠案同樣無人成立反方辦事處。

中選會日前指出，依法各公投案須舉辦5場全國性公投意見發表會，正方由提案之領銜人推薦5人，反方則由行政院推薦2人、立法院推薦2人、依公投法第20條經許可設立辦事處之反對意見者推薦1人；若如立法院、行政院未推薦人選或推薦不足額，名額均保留給設立反方辦事處者。

中選會今公佈各場正、反方名單。「反空汙」案的行政院代表為經濟部次長曾文生、經濟部能源局長林全能；「反深澳電廠」案的行政院代表則為曾文生、工研院綠能與環境研究所長胡耀祖，兩案立法院均未派員，也無人成立反方辦事處。此外，「反核食」案，行政院代表為農委會副主委陳吉仲、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛，立法院未派員，由黃士修反方辦事處包辦3場反方名額。

至於反同方愛家3公投，行政院、立法院均未派員，15個反方代表均由伴侶盟成員擔任；婚姻平權2公投案行政院、立法院同樣未派員，由張安慈反方辦事處推薦10位代表。

另外，「以核養綠」案的行政院代表則為曾文生、媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉，立法院未派員，由綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣成立的反方辦事處推薦時代力量立委黃國昌、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰及地球公民基金會執行長李根政。

公投意見發表會將於3日至21日在5家全國性無線電視台舉辦，會中正、反方每次發言12分鐘，共有兩輪發言機會，若該場無反方代表者，中選會則將於反方發言時間播放影片宣導「公投18就開始」。中選會也說，意見發表會同步於中選會網站直播，民眾亦可透過手機觀看；另為便利民眾查詢各案場次播出時間，中選會也設計網頁版「全國性公民投票案意見發表會播出場次表」，民眾可以上中選會官網查詢。

(中時 )

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