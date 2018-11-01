108學測二階甄試「黃金周六」124系組衝堂

2018年11月01日 11:23 旺報 簡立欣

108學年大學個人申請簡章公布，各界關注的第二階段甄試撞期問題，招聯會表示今年各大學在教育部要求提供兩天以上選擇後明顯改善。

大學招生委員會聯合會表示，108年有2092個學系參加個人申請，246個系組未辦理第二階段甄試，1846個系組辦理二階，原本初步調查時「黃金周六」是落在4月20日，有288個系組，經協調後降為124個。其他無法調整的原因包括甄試規模較小，人數在50人以下、以及舉辦筆試無法調整等。

進一步比較近3年情況，106年最熱門的黃金周六是4月8日，有291個系組撞期，107年在不變動簡章、校系提供彈性分流後，黃金周六4月21日稍微減緩到265個系組，108年的黃金周六4月13日更是減半剩下128個系組。

招聯會表示，值得注意的是107年首次將甄試日期往後延，由5個周末共15天，增加為完整3周共19天後，愈來愈多校系也選擇周間面試，108年有389個系組是周一到周四面試。

另外108年國立大學與私立大學單日甄試的時間分布不同，國立大學甄試最多集中第二周的周五、六、日即4月18日到20日，私立大學則最多集中第一、第二周的周六即4月13日和20日，以及甄試第二天即4月11日。頂大校系單日甄試最多的集中在第一、第二周的周六即4月13日、20日，以及第二周的周五即4月19日。

外界關注的醫學系部分，108年11所醫學系中，成大是4月13日，輔大、慈濟、馬偕是4月20日，4校只有1天安排二階甄試，其他校系都有2天以上。

招聯會表示，單日撞期多是出現在同一學校，或是鄰近同性質兩校的系組，甄試只辦一天的校系，也有系組會規畫上下午場，方便考生應考；學生通過一階篩選後，若有撞期問題可以再跟學系聯繫協調。

而108年校系甄試日期錯開後，後續還要再觀察對考生的選擇機會，以及大學重榜比率等影響。

(旺報 )