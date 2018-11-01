天成飯店集團線上旅展今開跑 住宿券下殺3折起

2018年11月01日 11:25 工商 姚舜

「2018秋季台中旅展」將在11月9日至12日於於台中世界貿易中心展開。天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町、蜂巢、及瑞穗春天國際觀光酒店，在攤位【1110】祭出住宿券下殺3折起、餐券下殺4.8折起的住宿優惠，五館聯合住宿券含早餐每張售價3699元(總價值1萬1880，下殺3.1折)不分平假日皆可入住，全新開幕瑞穗春天國際觀光酒店平日住宿券每張售價7500元(最高總價值3萬4144，下殺4.4折)，旅展限定旺日不加價。

此外，天成文旅系列(台北、嘉義)四人同行每人含早餐只要925元即可入住四人家庭房，格外亮眼吸睛。除了於活動現場購買外，為讓消費者提前購買到優惠券，天成跳脫以往模式，線上旅展搶先於今（11/1）日提前開跑，並於線上旅展推出多款住宿券及餐券優惠，以多元超值的食宿專案，以及快速便捷的購券選擇搶攻商機。

天成飯店集團「3699聯合住宿券」一直是旅展的熱賣商品，座落於台北車站旁五鐵共構之交通樞紐地帶，「台北天成大飯店」向來是台北自由行旅客的首選住宿地，或是來到台北後車站商圈，體驗以蜜蜂歸巢為概念設計的「蜂巢」，向來是港澳旅客輕旅行的首選；往南移動探索阿里山腳下最美的城市嘉義「天成文旅-繪日之丘」不論是適合情侶的精緻客房、三人閨蜜的豪華三人房，還是小家庭的四人溫馨家庭房，天成飯店集團旗下各館皆可符合賓客的需求。

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造位於花蓮全新的休閒度假飯店，持一張7500元(下殺4.4折)平日住宿券入住「城堡-精緻客房」，除了提供一泊二食與溫泉、水樂園的頂級住宿體驗，更於此次旅展祭出「旅展限定旺日不加價」周五、周日皆可憑券使用，到台灣後花園體驗花蓮的爛漫與質樸。

瑞穗春天國際觀光酒店座落於花蓮瑞穗鄉佔地兩萬坪，為國內首座結合觀光飯店、villa別墅、親子villa、溫泉/水樂園，整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

(工商 )