新北歡樂耶誕城16日迎賓 迷幻星際風搶先看

2018年11月01日 11:54 中時 譚宇哲

歡樂耶誕城紅粉星橋。（譚宇哲翻攝）

歡樂耶誕城浪漫燈區。（譚宇哲翻攝）

歡樂耶誕城迷幻星球。（譚宇哲翻攝）

歡樂耶誕城許願星池(The Pool) （譚宇哲翻攝）

網美照過來！一年一度的新北市歡樂耶誕城將於16日開城，今年以太空星球為主題規畫四大燈區，迷幻星際氛圍在夜晚綻放絢爛光彩，另還有「童趣嘉年華」、「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，各種好拍好玩邀請民眾一起嗨到明年元旦。

新北歡樂耶誕城今年四大燈區分別為市民廣場的桑塔星系，有高人氣的光雕秀、星球主題貨櫃市集及兩座免費遊樂設施；站前廣場的幻彩星系今年大走科技藝術風，與紐約藝術家合作展出LED互動裝置「The Pool」；萬坪公園的波力星系則有小朋友最愛的「波力POLI」現身；捷運環狀線板橋站的環狀星系以點控式網狀

其中，最知名的「全台面積最大光雕秀」今年首度利用市府大樓二樓迴廊結構，裝設900支RGB LED點控燈管，並運用與2018平昌冬季奧運會同等級、德國Madrix最新一代燈光點控系統，鋪設面積達62平方公尺的巨型環形布幕，讓3D光雕投影與LED流光迴廊連動共舞，打造全新光影藝術。

新北市觀光旅遊局指出，今年一口氣用四種不同顏色的燈飾，分別打造四條空前絕美的隧道，包含浪漫玫瑰金的「金澄星橋」、夢幻粉色的「紅粉星橋」、迷幻冷白的「銀河星橋」，以及科幻藍的「藍光星橋」，另在板橋車站B1連通道也以流動燈飾塑造出一顆顆流星劃過天際的「閃閃流星夜空」，都是今年耶誕城相當熱門的拍照點。

新北歡樂耶誕城自11月16日開城後，周周都有豐富系列活動，一路延續到明年元旦，更多活動相關訊息可上「新北市觀光旅遊網」或活動官網或加入新北旅客粉絲團查詢。

(中時 )