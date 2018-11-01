《全台最速報》落選變罪人？陳其邁有信心勝選

2018年11月01日 11:33 中時電子報 綜合報導

◎落選變罪人？陳其邁有信心勝選

民進黨高雄市長候選人陳其邁1日上午接受廣播節目「寇寇早餐」專訪，主持人周玉蔻問他如果落選，是否會變成民進黨的罪人？陳其邁表示，高雄選舉是藍綠對決，隨選舉熱度提升，綠營支持者也開始回籠，「我們非常有信心會勝選！」

◎樁腳買票被逮 嘉檢警查賄一夜雙響炮

嘉義檢警調查賄一夜雙響炮，昨天查獲嘉義市東區某議員候選人樁腳涉嫌以1000元1票賄選，警調帶回19人，今天凌晨聲押陳姓大樁腳；嘉義縣第2選區某議員候選人樁腳涉嫌以500元1票賄選，警調帶回9人，聲押阮姓樁腳獲准。

◎李俊翰愛犬遭毒死 綜合格鬥協會10萬緝凶

北市內湖樂活公園短短一周內傳出多隻毛小孩疑誤食毒餌死亡，引起動保人士眾怒，台灣首位登上UFC的格鬥選手李俊翰，他的愛犬Benny也疑似慘遭毒害死亡，格鬥協會宣布要以10萬元重賞緝凶，並要求北市警察局、動保處立即展開調查，避免更多毛小孩遇害。

◎林地養蜂創造三贏 台大赴蓮華池取經觀摩

推展林下經濟，農委會林業試驗所蓮華池研究中心自2014年起與養蜂戶合作，試驗在林地放置蜂箱採蜜，成果豐碩。國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲，昨（31）日下午率學者與行政團隊20多人前往觀摩，擬推廣到所屬林區，協助承租林農，為經濟找新出路。

(中時電子報)