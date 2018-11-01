賴香伶辦公室遭毆 柯P抱屈：她對勞工權益盡心盡力

北市勞動局長賴香伶今早已透過勞動局人員轉達手寫的一張紙條，向外界關心致謝。（勞動局提供）

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台北市勞動局長賴香伶昨天下午在辦公室遭攻擊，目前仍住院中。市長柯文哲繼昨晚近10時到醫院探視，今早受訪時又為賴抱屈，「她對勞工權益盡心盡力」，對暴力要譴責，「檢察官有簽拘捕令，會把他逮捕到案的！」

賴香伶遭前中油派遣工李明彥持長條狀鋼筋攻擊，造成左側眉毛下方3公分、深可見顱骨的傷勢，今仍在聯合醫院仁愛院區住院觀察，但她今早已透過勞動局人員轉達手寫的一張紙條，向外界關心致謝，賴表示「謝謝大家的關心，目前的傷勢已穩定許多，請大家放心！賴香伶敬筆，2018.11.1」。

柯文哲今早受訪表示，針對賴香伶在辦公室內被攻擊，市府有做內部檢討，第一暴力一定不對，第二他要替賴局長講話，其實賴香伶出身勞運界、工運，人家都開玩笑說我們台北市勞動局是全台唯一勞動局，所以她對勞工權益算是盡心盡力，不過社會上還是有偏激份子，所以對暴力還是要譴責。

柯文哲進一步指出，針對未來市政大樓安全問題，終究政府是服務人民的，政府跟人民不互動，那怎麼服務人民？所以昨天有研究一下動線，後來只能出入口做一些限縮，員工要憑證出入側門，大概目前也只能先這樣處理。柯也說，這沒有什麼懲處。

因李明彥攻擊賴香伶後，還囂張在臉書PO文說，11月2日要到柯文哲競選辦公室前開記者會，柯今也表示，放心好了，檢察官有簽拘捕令，會把他逮捕到案的。

(中時 )

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