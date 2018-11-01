搭車集綠點換咖啡 環保署今起釋出好康

環保署推出新優惠，凡AQI紅色警示隔日，民眾搭車可加倍換綠點，並可至便利商店兌換咖啡。（圖／環保署提供）

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環保署鼓勵民眾響應搭乘大眾運輸工具累積綠點購物金，自11月1日起，邀請民眾關注空氣品質指標（AQI）預報，只要隔日AQI達紅色警示以上，隔日搭乘捷運、公車、客運、臺鐵就送2倍綠點。

環保署更與參與環保集點的便利商店業者合作，其中7-ELEVEN率先於11月1日起推出「自備環保杯 集點換咖啡」活動，民眾至便利商店購買咖啡時只要自備環保杯，就可以使用最低3200綠點（等值32元）的優惠點數直接兌換咖啡。

7-ELEVEN更加碼推出指定期間內以綠點兌換環保產品，即可累積抽獎機會週週抽iPhone活動。另外，自12月1日起至明年2月28日止，冬季期間搭乘大眾運輸更是天天享有2倍綠點的加碼好康。

環保署指出，為了改善空氣品質，鼓勵民眾搭乘大眾運輸是長期工作重點之一。據環保署統計，至9月底止，大眾運輸集點共發出近37億點數，累積近3830萬搭乘人次，相較於106年底，環保集點會員搭乘大眾運輸人次成長近3倍。迄今，環保集點會員人數更突破24萬名，足見民眾透過參與環保集點，支持搭乘大眾運輸的行為模式。

環保署歡迎大家踴躍下載環保集點APP，並加入會員，不僅可響應綠色生活，還可享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，請上環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線。

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