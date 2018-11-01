避免公投意見發表會出現假正、反方！中選會要求簽切結書

中選會要求公投意見發表會正、反方代表簽署切結書。（中選會提供）

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中選會要求公投意見發表會正、反方代表簽署切結書。（中選會提供）

年底10項公投案意見發表會將於3日登場，中選會今指出，無論代表正、反方參與公投意見發表會，都是公投辦事處推薦的菁英，代表正當性不應受到質疑；而為昭公信，中選會依法請參與發表會之代表簽署切結書，「代表反方者絕不發表贊成意見、代表正方者絕不出聲反對」，接下來亦會將各案代表人簽署切結書之情形公開於中選會網站「公民投票專區」。

今年共有10公投案將與11月24日選舉同步舉行，依法各公投案須舉辦5場意見發表會，不過，日前卻傳出反同方愛家3公投共15場意見發表會中，竟有9場為反同的團體擔任「假反方」，引發爭議。對此，中選會今則發布新聞稿，強調將依《行政程序法》第165條至167條為行政指導，請參與發表會之代表簽署切結書。

中選會指出，《公民投票法》為確保國民直接行使民權，特別設計公投意見發表會，讓支持及反對意見公開倡議，最後由國民深思熟慮後投下同意或不同意票；只要符合《公投法》相關規定，公投案支持或反對意見之代表人都可申請設置辦事處，經許可之辦事處並可推薦人選參加公投意見發表會。

中選會強調，民主的價值在於傾聽不同聲音，一旦發現不同意見比較可採，願修正原先意見，甚至欣然接受不同看法；若仍認為自己的意見較為可取，立場也會變得更加鞏固；而《公投法》開大門、走大路，基本上預設反對公投主文者，只會成立反對辦事處，並代表反方意見參與公投意見發表會；而支持公投主文者，只能成立支持辦事處，爭取成為正方意見代表參與公投意見發表會。

(中時 )

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