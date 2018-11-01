要你們2個死！醋男持裸照恐嚇前女友 持刀狂刺情敵

友善列印
中時

51歲林姓男子不滿葉姓前女友再結新歡，與楊姓男子交往，於106年3月間多次以Line留言辱罵恐嚇「要你們倆個死」等語，並到葉女住處樓下打電話恫嚇「如果沒有馬上下來」，就把車「變成蜂窩」，楊男下樓察看，林男見到情敵怒持水果刀刺傷楊男腹部、刀柄敲傷頭部，導致楊受傷。台中地院依傷害罪，判處林男徒刑8月；並依恐嚇罪，判拘役70日，可上訴。

判決書指出，林男不滿葉女與他分手後，另與楊男交往，在106年3月間陸續以Line通訊軟體留言辱罵葉女「妓女」，還恐嚇「我有妳的裸照，等洗出來妳就知道」、「這是妳逼我的，我一定要你們倆個死」及「妳甘願了一個計程車司機而廢了妳這一生」等語。

林男又到葉女住處樓下打電話恫嚇「叫跟你在一起的男人下來，如果沒有馬上下來，我就把那車變成蜂窩」等語，林男見楊男下樓察看，怒持水果刀刺殺他腹部現場濺血，力道還導致刀柄脫落，林男不罷休再拿刀柄敲擊楊男頭部，楊男受傷要逃離，林男又恫嚇「你如果不跟我走，我就要把你的車變成蜂窩」。

警方接獲報案到場前來處理，楊男身受腹部開放性傷口、腦震盪及頭部外傷等傷害。台中地院審酌林男分手後未能調適心情，多次恫嚇前女友，並持刀傷害、恐嚇她新交往對象，犯後坦承犯行，但未賠償被害人等犯後態度，依傷害罪判處林男徒刑8月，恐嚇罪拘役70日，得易科罰金。

(中時 )

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