高雄》禁政治抗議惹議 韓國瑜：民進黨還不懂人民要什麼？

2018年11月01日 11:44 中時 柯宗緯

韓國瑜強調，高雄打造全台首富目標不變，但民進黨還搞不懂人民要什麼？（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前公開提及「禁止政治請願抗議」話題持續發酵，對手陳其邁痛批「外行、停留在戒嚴時代」。韓國瑜1日再度重申，這是長期觀察後的思考，現在高雄路都不平、人民肚子都吃不飽，還在搞統獨有什麼意義，才會說有機會當選藍綠停止惡鬥，統獨立刻休兵，但對手只會一味批評，「民進黨還搞不懂人民要什麼？」

韓國瑜今早出席高雄市新商業會商人表揚大會，心情似乎不受這幾天「不准政治抗議」言論風波影響。他受訪時強調，如果當選市長後，針對意識形態在街頭陳情請願、集會遊行，麻煩去台北政治中心，高雄不要這個，只要全力拚經濟。

韓國瑜直說，希望藍綠不要再惡鬥了，統獨立刻休兵，但就算這次選舉就算沒支持韓國瑜，不管政治傾向是紅的、黃的、綠的、白的都不管，全部一視同仁，就是打造好環境讓企業家去衝經濟，絕對不會「順我者昌，逆我者亡」、「不支持我，就整你給你穿小鞋，我不幹這套的」。

針對陳其邁要求他道歉，他直批，從參選以來，民進黨大大小小、老的、小的，包括毛都沒長齊的議員候選人，「都叫我切腹自殺、一頭撞死、退出選舉」他不懂為什麼，就連提招商引資，都被抹黑成陪人家老婆睡，要他道歉。

他認為，顯然民進黨搞不懂人民需要什麼，他提出的「打造高雄全台首富」，遭到綠議員反對，「他們腦袋壞掉了？」身為民意代表當然要認同，一起衝刺這個目標。10年後，更訂定目標人口為500萬人，成為超級大城市，全力國際化拚經濟，像美國紐約、大陸上海等城市看齊。

他強調，這段時間競選論述從未離開主軸，只是用文字表述、肢體語言或有所不同，目標清楚高雄是要什麼，要成為一個國際化大都市，全台最有錢、北漂青年到家鄉服務，力拚招商引資、繁榮農漁村，讓觀光客進來。

不過，對於陳其邁批他又轉彎「又老又窮」說法遇到藍營縣市說法不同。韓國瑜語重心長說，自從參選以來，沒有批評過對手的政見，不論是看得懂也好，看不懂也罷，儘管現在有些還看不懂，「你對市民負責，我對市民也負責」，但又陳被抓語病，用某段話來打擊、抹黑，他都稱讚陳一表人才、五官清秀，很多婦女票，「能不能稍微稱讚我一點？」

至於，雙方陣營何時辯論？韓國瑜說，目前還在喬時間，但由於現在37個議員提名總部成立還沒完成，加上還有其他工作，自己很樂意，絕對不會怯戰，相信真理會越辯越明。

(中時 )