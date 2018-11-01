航空迷快追 今年11月台灣天空最「787」

2018年11月01日 11:57 中時 陳祐誠

波音787接連來台，是台灣航空迷今年最大的盛事，除早就開始用787飛台灣的日本航空，長榮航空、紐西蘭航空與新加坡航空，也開始使用最新的787客機，經營台灣市場。航空迷戲稱，這個11月，台灣的天空「很787」。

長榮航空引進的第一架波音787-9客機，首度飛往香港，而中斷超過12年的紐西蘭航空，也將在今天出動787-9客機，復航桃園—奧克蘭航線。新加坡航空則自明年起，以787-10客機投入台灣市場的營運，今天起先在台北信義計畫區展示787-10客艙，民眾可抽空前往體驗。

航空業本周日起進入冬季班表，和往年最大的差異，就是787客機加入了近年日益蓬勃的台灣市場。交通部民航局表示，紐西蘭與新加坡均為政府新南向政策重點國家，兩國民航業者以最新型客機投入市場，顯示台灣航空市場近年的發展，正持續吸引國際民航業者目光。

民航局指出，和往年相較，新南向政策確實為我國空運市場帶來新的成長動能，今年1至8月，飛航新南向國家的平均每周班次數及累計載客數，較去年同期分別成長11％及13％，遠高於整體運量的成長幅度。

進入冬季班表後，民航市場熱絡絲毫未減，首度來台的日本星悅航空，本周已開航桃園至北九州、名古屋航線，華航的桃園—重慶航線也在昨天開航。

除紐航與新航外，泰國亞洲、汶萊皇家航空等新進業者，也競相來台開闢定期航線，拓展新市場客源。總計至明年3月底冬季班表結束前，今年冬季班表共有11家國籍或外籍民航業者新闢或復航13條航線，其中7條屬新南向國家航線。

民航局表示，為促進台灣空運市場發展，帶動觀光產業，政府各部門間協調合作，包括提供外客免簽措施及觀光局集中資源推動行銷、持續拓展航權並擴大降落費優惠措施、鼓勵低成本航空持續來台開拓市場、國籍航空經營東南亞中轉市場有成等多項正面因素，都有助於整體運量提升。

(中時 )