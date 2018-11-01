建置英語口說試場 大考中心盼列優先議程

2018年11月01日 11:53 旺報 簡立欣

英語教學裡的聽說讀寫，台灣最缺乏「口說」這一項的環境；大考中心主任劉孟奇表示，考試引導教學，但若要大考中心考英語口說必須先建置試場，大考中心呈給行政院的方案中初估經費要十幾億元，上看二十億元，希望能列到「很優先的議程」，徹底突破台灣英語教育的最大問題。

劉孟奇表示，新課綱實施之後，其中英語非常強調「先聽說、後讀寫」，這才是正常語言學習的途徑。但這裡會面臨一個問題，就是台灣仍是考試主導教學，如果考試不考，學校也不會教。

劉孟奇說，像香港中學英語考試是聽說讀寫全部都考，其中口說的部份是團體互動以及個別回應，由4位考生面對3位考官；台灣的現實條件無法做到如此。

另外據了解北京2021年會開始考英語口說，學生錄音以後由考官評閱，這比較類似多益的考法，如果台灣要參考北京的方式，大考中心評估過，必須在一天之內用五輪考完，事先要公布一整個題庫，要有夠的試題數量，此外設備方面要有兩萬個可以上機考的座位，這樣全台灣需要300到500個標準化試場，每個試場80個座位，確保每個試場要有60個座位是可正常使用的。

至於這些試場要蓋在哪裡？劉孟奇說，最理想是像考駕照一樣，口說標準化試場蓋在每個高中，除了考試時使用，平常也可讓學生練習，是多功能的，還可解決城鄉差距的問題。

劉孟奇說，大考中心給行政院和教育部的建議是，花5年時間，前3年訂出口說標準化試場的標準，空間也沒有問題，因為現在少子化，校園有很多閒置空間，這樣第5年就可以執行英語口說考試，徹底的突破台灣英語教育的最大問題。目前初估經費要十幾億元，上看二十億元，主要是用在建構試場，「我覺得這要列到很優先的議程。」

(旺報 )