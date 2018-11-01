羽球》戴資穎創女單史上最高積分 世界球后達99周

戴資穎世界排名以10萬1667分創下羽球女單新高。(勝利提供)

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中時電子報
／綜合報導

羽球世界球后戴資穎本周放棄福州羽球公開賽，要好好調整狀態，「穎迷粉」還是有小戴的好消息看，國際羽聯BWF今天下午公布最新世界排名，戴資穎將是在世界第一達99周，積分也會來到10萬1667分，超越中國大陸名將李雪芮在2014年締造的女單最高分紀錄10萬1664分！

目前BWF世界排名積分計算，是選手52周內積分最高的10場比賽，目前戴資穎積分最高的10場比賽，有兩場超級1000系列的全英公開賽、印尼公開賽冠軍的1萬2000分，兩場超級750級馬來西亞公開賽和丹麥公開賽冠軍1萬1000分，超級500系列印尼大師賽冠軍、亞運金牌、亞錦賽金牌加去年香港公開賽、法國公開賽冠軍都有9200分，以及湯優盃團體積分9517分，加總之後突破10萬分。

儘管放棄了下周的福州公開賽，戴資穎今年還有超級500系列香港公開賽及年終賽，有機會繼續把「戴資穎障礙」往上堆高，她的粉絲專頁也用英文寫道：「耶，101667分，真的很酷喔！戴資穎的下一個挑戰會是什麼？讓我們繼續看下去！」

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回到家就是要跟奶奶分享喜悅啊❤️

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小戴目前在世界球后寶座累積達99周，是女單史上第三長，前兩名是李雪芮124周、大陸王儀涵116周，她今天也分享和奶奶的合照，並說：「回到家就是要跟奶奶分享喜悅啊！」語末還加了愛心表情符號，相當可愛。

(中時電子報)

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