台北》和韓國瑜像不像？柯P：不像的地方更多

2018年11月01日 11:54 中時 張潼

有媒體今公布台北市長民調，國民黨候選人丁守中支持度35％緊追現任市長柯文哲38％，兩人只差3％，姚文智則只有8％。外界關注，是否藍營高雄市長候選人韓國瑜造成的外溢效應讓丁選情急起直追？但柯文哲表示，民調有機構、事件、時間效應，本來就高高低低，反正他每天該做的事就認真做，而且，「我知道台北市民自主性很高。」另外，外界常常將韓國瑜與柯文哲相比，柯今天也被問到兩人像不像？柯說，有像的地方，但是不像的地方更多。

根據該媒體民調，今公布的數字與1個多月前相較，柯丁差距從8％拉近至3％，針對是否韓國瑜外溢效應造成？柯文哲表示，民調就是都參考看看，因為它也有機構效應、時間效應、事件效應，本來就高高低低的，所以對他來講，反正每天該做的事就認真做，「不過我知道台北市民自主性很高」。

至於怎麼看韓國瑜在全台灣造成的外溢效應？柯文哲僅說，很多東西要事後做學術研究才知道，現在常常當局者迷，他現在觀察老半天也看不出所以然。

那麼，是否認為民調差距拉近與近日幾次失言有關？柯文哲重申，那也不算什麼失言，民調本來就會高高低低，雖然還是會看一下，但還是照他的方式在過活。

最後，媒體詢問柯，民調被追上，是否擔心綠營候選人姚文智被棄保？柯文哲大笑回說，怎麼是他在擔心姚文智被棄保？這問話邏輯很奇怪。

(中時 )