不留後路「5告狂」 Yahoo奇摩雙11購物節今開跑

Yahoo奇摩三平台聯手推出「不留後路5告狂」雙11購物節；Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟(左)、Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕(右)。(Yahoo奇摩提供)

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Yahoo奇摩雙11購物節今正式開跑，旗下購物中心、超級商城、拍賣三大平台聯手合作，不僅折扣下殺，還推出「不留後路5告狂」，天天「狂撒紅包、狂發優惠、狂殺折扣、狂A好康、狂賺刷卡金」等5大超狂優惠活動，累積將送出數千萬元的紅包、訂金膨脹與購物金，力拼活動業績翻倍成長。

Yahoo奇摩這次雙11購物節活動，有多項領先電商業界的創舉，最特別的是推出運用VR，創造360環景等創新科技購物體驗，包活動期間推出360情境購物，以居家生活類品最多，讓消費者在體驗新科技購物樂趣時，設想添購的商品，放在居家空間的感覺，磨拳擦掌搶好康。

除VR運用外，Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示，還推出電商平台首創的「訂金膨脹」優惠活動，消費者可搶先預購熱門商品並預付少許訂金，在11月9日正檔開始後，可獲取所付訂金最高100倍的加贈現金折價券，更簡單來說，就是以超低優惠價格入手，添購想買的商品。

舉例來說，11月1日在Yahoo奇摩購物中心預購一台2090的水離子吹風機，僅需預付10元訂金，在11月9日後即可獲得訂金100倍、即1000元的折抵，之後花1090元就可以把吹風機帶回家，換算下來，這台水離子吹風機相當於打了5折。

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示，Yahoo奇摩拍賣在雙11期間要讓大家鑽不完，最引人矚目的是推出1克拉裸鑽、1元起標活動，下單登錄抽Tiffany美鑽項鍊，還有5折專區與熱銷商品11元起瘋搶；每年雙11送貨快遞員忙不完，但林燕表示，活動期間與台北市機車快遞都會送密切合作，挑戰最快3小時到貨的免運服務，讓消費者用最優惠的價格，以最快速度收到網購戰利品。

(中時 )

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