汐止第一座大型共融式公園今啟用　環形鞦韆、三層滑梯吸睛

2018年11月01日 11:54 中時 宋原彰

汐止白雲公園有「三層9道溜滑梯」，不同高度能滿足各個年齡層的小孩使用。(宋原彰攝)

汐止白雲公園有500平方公尺的「大沙坑」，當中還設置了大型攀爬網。(宋原彰攝)

佔地5200平方公尺的汐止白雲公園今(1)日由市長朱立倫主持啟用儀式，其中公園打造「6人環形鞦韆」、「多人共遊溜滑梯」、沙坑區的「大型攀爬網」等別具特色的共融式遊具，希望吸引各個年齡層的小孩一同遊玩。朱立倫表示，8年任內在新北市完成了40座特色公園，為市民打造更好生活環境。

以新北市美樂地專案計畫推動的汐止白雲公園，園區內分為草坪區、體健區、溜滑梯區、鞦韆區、砂坑區等5大區域，其中「環形6人鞦韆」、「三層9道溜滑梯」、500平方公尺的「大沙坑」最引人矚目；此外，還規劃了 800平方公尺大面積草坪區，並設置大型攀爬網、爬索、攀岩、旋轉盤及適合幼童遊玩的旋轉盤、搖搖馬等，強化公園遊具多樣化，滿足不同年齡層的使用需求。

工務局表示，白雲公園位於汐止橫科大坑溪畔，鄰近南港中央研究院，原屬於台北市政府所有，卻遭人占用作為私人停車場，為杜絕不肖人士違法占用，以維護全體市民利益，新北市政府徵得台北市府同意將土地移撥給新北市政府，並由拆除大隊納入「新北美樂地專案」，於去年11月底拆除違建並開闢成具有特色的公園，讓附近民眾共享資源。

負責執行闢建公園業務的新工處表示，白雲公園於今年4月動工，總經費約3500萬元，在地方民代與民眾的協助下，以短短半年的時間，順利在完工啟用。未來新北市新闢公園將持續朝向推動主題式公共兒童遊戲場域建設，提昇居民生活品質。

工務局說明，新北市政府自102年起成立公共建設用地基金，推動開闢公園綠地計畫，並針對各地不同狀況和需求，採競購或協議價購方式取得土地，至今已闢建完成40座特色公園，預計至107年底將達43座。

(中時 )