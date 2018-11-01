賴香伶手寫紙條報平安 兇嫌疑不滿勞資爭議行兇

北市勞動局長賴香伶親寫手卡向外界報平安，勞動局副局長陳惠琪今代為轉達字卡內容，感謝外界對局長傷勢的關心。（林縉明攝）

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中時電子報
中國時報／
針對勞動局長賴香伶昨遭偷襲擊傷頭部事件， 勞動局今表示，將追究相關法律責任，同時呼籲中央政府正視此問題。（圖／翻攝中天電視畫面）

台北市勞動局長賴香伶，昨遭人拿鋼筋襲擊頭部，深度見骨縫了11針勞動局今早表示，目前賴仍依醫囑繼續住院觀察，勞動局將追究相關法律責任，也呼籲中央政府應正視此問題，並共同研商解決，以保障勞動權益。賴香伶今手寫紙條，請勞工局副局長局陳惠琪代轉達傷勢已穩定，謝謝大家關心。

陳惠琪表示，雖然發生遺憾的事情，但局長非常堅強，相信傷勢穩定及休養後，依然會回到工作崗位，繼續為勞工朋友奮鬥，不會因此有所退卻。

勞動局機要秘書常建國指出，目前局長精神狀況尚可，但因為選舉快到了，局長澄清此案沒有陰謀論，勞動局受理李男陳情案4年來，透過勞檢、裁罰、訴訟補助等協助，勞動局處置可受各界檢視。

勞動局強調，此次事件李男雖因體制關係無法達到期待，終究不能透過暴力手段來處理，絕對會追究其法律責任，希望當事人盡快出面投案，對自己所做的事情負責任。

經了解，行兇的41歲李姓男子為中油公司加油站的派遣員工，雙方間因勞資爭議，認為中油公司為規避雇主責任而有「假承攬、真僱用」，多次向勞動局陳情，並檢舉中油公司及委外廠商涉違反勞動法令。

勞動局針對李男陳情及檢舉案皆有回覆，並針對所檢舉廠商多次派員實施勞動檢查，發現事業單位確有違法事證，即依法辦理後續裁處事宜。

李男昨日下午3時許手拿黃色牛皮紙袋包著柱狀物品，闖入局長辦公室後，看見賴香伶就朝頭部砸去，賴當場頭破血流，由同仁陪同前往仁愛醫院就醫，經縫合11針後，無生命大礙。李

男行兇後逃逸，警方已循線相關監視器畫面，掌握李嫌行蹤，全力積極緝捕嫌犯。

(中時電子報)

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