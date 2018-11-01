深坑區綜合行政大樓啟用 朱立倫：提升服務品質

2018年11月01日 12:07 中時 葉書宏

新北市深坑區綜合行政大樓今（1）日落成啟用，由市長朱立倫、警察局長胡木源、民政局長江俊霆等共同揭幕。（葉書宏攝）

新北市深坑區綜合行政大樓今（1）日落成啟用，由市長朱立倫、警察局長胡木源、民政局長江俊霆等共同揭幕。（葉書宏攝）

新北市深坑區綜合行政大樓今（1）日落成啟用，由市長朱立倫、警察局長胡木源、民政局長江俊霆等共同揭幕，大樓內設有新店警分局深坑分駐所、新店戶政深坑區所及深坑第一市民活動中心。朱立倫期許，綜合行政大樓發揮效能，提升服務品質及當地生活機能。

該大樓內1至3樓為深坑分駐所辦公廳舍，4樓是新店戶政事務所深坑區所，5、6樓是市民活動中心。

朱立倫表示，升格後，市府大力改善各區景觀風貌及公共建設，深坑區從老街、停車場、學校、幼稚園到派出所、戶政所等工程都一一完成。

朱立倫提到，尤其是老街在周六日及假日更為熱鬧，需要更好的交通疏導，期望綜合行政大樓發揮效能，提升為民服務品質及當地生活機能，同時感謝前鄉長呂玉環無限期提供藝術品展出，美化行政大樓。

朱立倫主持揭幕儀式後，逐樓巡視配置，來到5樓市民活動中心，老師正在教銀髮族製作竹筷槍，畫面溫馨甚具童趣，朱立倫一一與長輩們握手寒喧，鼓勵阿公、阿嬤們常到活動中心參加活動，希望他們動出健康，活得快樂。

(中時 )