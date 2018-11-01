史上最無厘頭的「卡通頻道」瘋狂運動會 挑戰你的卡通魂

2018年11月01日 12:01 中時電子報 綜合報導

陪伴許多大人小孩歡樂時光的卡通頻道全明星們，在今年冬天要帶給大家一場緊張刺激又充滿活力的運動盛會囉! 由「卡通頻道」及「時藝多媒體」共同主辦的「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」將於2018年12月15日至2019年3月17日在國立臺灣科學教育館盛大開幕，預售票自即日起於各大通路開始販售，預售優惠特價250元(全票300元)，各位選手們準備好了嗎?

無厘頭的阿甘一家人一點也不簡單! 揮動顛覆想像的高爾夫球桿，你能順利進洞嗎。（時藝多媒體提供）

近年來沉浸式體驗展覽當道，「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」也將營造前所未有的超狂氛圍，等待粉絲們來現場同樂，本次活動網羅「卡通頻道」超高人氣的多部卡通《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》、《BEN 10》、《阿甘妙世界》……等等，重金打造全台首創的多項「卡通頻道」體驗設施，以十項趣味運動會為主軸，不論大小粉絲們平時擅不擅長體育，都能樂在其中。運動場上粉絲們可與花花、泡泡、毛毛跳高打擊小鎮村壞蛋，與阿寶、老皮來場糖果王國極限體能挑戰賽，還可以和超萌搞笑的大大、胖達、阿極熊熊兄弟們挑戰瘋狂投籃，顛覆想像的比賽方式，適合大小朋友一起踩點FUN寒假。

本次運動會中不僅有令人熱血沸騰的運動賽事，在活動現場上特別規劃「卡通頻道動畫工作室」的動畫繪稿區，從動畫師們最初的創意發想，到一筆一畫勾勒出瘋迷全球的動畫角色，自每張繪稿中一窺卡通頻道明星們誕生歷程，讓粉絲們更深入了解喜愛的角色。除了平面的繪稿外，阿寶、老皮、泡泡公主和熊熊們等熱門人物角色也將以一比一等比例公仔出現在現場，保證讓粉絲們快門按不停，史上最無厘頭的室內運動會千萬不能錯過。

「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」將於12月15日起於士林科教館7樓南側展覽廳熱血開賽，主辦單位還推出好禮大放送活動，每位進場的民眾都可以獲得專屬號碼布之外，通過挑戰還可換取運動會獨家紀念品，好玩、好拿又好拍就是要讓大家不想回家。11月1日起預售票限時熱賣中，趕緊把握時間至ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網購買預售優惠門票，一票滿足卡通頻道粉絲們的所有願望! 更多活動資訊請洽「卡通頻道瘋狂運動會~猴塞雷!」Facebook粉絲團或官方網站查詢。

先搶先贏！11月1日起搶先預購「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」優惠票只要250元(原價300元)。（時藝多媒體提供）

預售資訊

n 票種：預售單人票

n 售價：250元(原價300元)

n 販售期間：2018/11/1(四)-2018/12/14(五)

n 購票管道：ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網

運動會上超萌搞笑的大大、胖達、阿極熊熊兄弟們將與觀眾們挑戰瘋狂投籃。（時藝多媒體提供）

活動資訊

活動名稱：卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會

活動日期：2018/12/15(六)-2019/3/17(日) (周一正常營業，除夕休館)

開放時間：非寒假之平日 09:00-17:00(16:00停止售票入場)，六日/寒假(1/21-2/10)/國定假日09:00-18:00(17:00停止售票入場)

活動地點：國立臺灣科學教育館7樓南側展覽廳

洽詢專線：02-66169368 (週一至週五11:00-17:30)

官方網站：https://bit.ly/2DfYExm

主辦單位：Cartoon Network卡通頻道、時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：國立臺灣科學教育館

贊助單位：孩之寶Nerf

設備贊助：華碩電腦(ASUS)

(中時電子報)