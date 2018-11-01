無形文化資產108年預算 大幅成長10倍

2018年11月01日 12:06 工商 張語羚

為強化無形文化資產的保存，文化部文化資產局長施國隆今（1）日表示，過去文資局預算偏重有形文化資產，108年預算較107年大幅成長10倍，達到1.44億元，加計公建、前瞻計畫上看3.04億元。

行政院長賴清德今於行政院會聽取「無形文化資產之保存維護」報告後指出，台灣有豐富珍貴的有形與無形文化資產，有形文化資產關心的是物，無形文化資產強調以人為連結，是人類社群與其生存環境、歷史，所創造出世代傳承的文化傳統，兩者的保存與維護都相當重要。

賴清德強調，多元形式的人才養成，是無形文化資產保存的首要課題，教育則是其中最重要的一環，後續請文化部妥為規劃人才培育工作，避免銜接斷層，另請教育部落實於各級學校課程中推廣知識的傳授以外，也應包括能力的訓練、態度的養成，讓教育與文化保存的銜接能夠更加完整。

施國隆指出，107年文資局在無形文化資產的預算約為1千4百萬元，108年倍增10倍至1.44億元；加計公建、前瞻計畫，107年無形文化資產總預算達1.07億元，108年則增加3倍，達到3.04億元。

此外，國立傳統藝術中心108年傳統戲曲接班人、開枝散葉計畫預算也成長2倍。

根據目前無形文化資產登錄，施國隆表示，國家級包含重要傳統表演藝術、重要傳統工藝、重要民俗3項，數量分別為18項（19位保存者）、10項（12位保存者）、18項。

地方級包含傳統表演藝術、傳統工藝、民俗3項，數量分別有115項（166位保存者）、118項（157位保存者）、154項。

對於傳統表演藝術及傳統工藝的保存者，文化部表示，近3年更透過人才培育計畫，整合原有的師徒制核心技藝傳承工作，由文化部文化資產局與國立傳統藝術中心、國立台灣工藝研究發展中心等機關，共同推動「台灣傳統戲曲劇團開枝散葉計畫」、「傳統戲曲接班人扶植計畫」等人才養成配套機制，協助習藝有成的青年藝術家能夠以演代訓，回歸傳統文化場域，並培養青年世代的創作人才及欣賞人口。

文化部指出，目前由「保存者」指導，並經過文化部考核結業的各項目傳習藝生已達61位，傳習中的藝生人數也達到94人。以宜蘭傳藝園區為核心基地的接班人計畫，提供重要傳統藝術保存者實踐與展示場域，106年迄今已有11組表演團隊參與駐園傳習演出、17位結業藝生與9位縣市登錄保存者參與工藝示範與推廣計畫。此外，開枝散葉計畫則透過政策推動及補助引導，改變目前傳統表演藝術生態困境，輔導台灣傳統劇團逐步回復原生態發展、穩定成長。

(工商 )